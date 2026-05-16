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फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप, पार्किंग में हुई महिला की डिलीवरी

फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल FRU-2 की पार्किंग में महिला की डिलीवरी हुई. परिजनों ने स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगाए.

HOSPITAL PARKING DELIVERY FARIDABAD
पार्किंग में हुई महिला की डिलीवरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 16, 2026 at 2:52 PM IST

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-3 स्थित प्रजनन एवं स्वास्थ्य शिशु केंद्र FRU-2 में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. दरअसल, अस्पताल परिसर की पार्किंग में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी होने की घटना ने सरकारी अस्पतालों की आपातकालीन सेवाओं की पोल खोल दी है. घटना 15-16 मई की रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है. परिजनों ने अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं.

रात डेढ़ बजे अस्पताल पहुंचे परिजन: परिजनों की मानें तो चमन चंदीला अपनी रिश्तेदार बलेश को प्रसव पीड़ा होने पर रात करीब 1:30 बजे FRU-2 स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे. उस समय महिला की हालत काफी गंभीर थी और उसे तेज दर्द हो रहा था. परिवार का आरोप है कि अस्पताल पहुंचने पर मुख्य गेट बंद मिला और इमरजेंसी में भी तुरंत कोई स्टाफ मौजूद नहीं था.

फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप (ETV Bharat)

स्टाफ की तलाश में भटकते रहे परिजन: परिजनों का आरोप है कि महिला चलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए उन्होंने खुद ही व्हीलचेयर की व्यवस्था की. इसके बाद परिवार के सदस्य अस्पताल परिसर में नर्स और डॉक्टरों को ढूंढते रहे, लेकिन काफी देर तक कोई सहायता नहीं मिली. इस दौरान गर्भवती महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई.

पार्किंग में करवानी पड़ी डिलीवरी: स्थिति गंभीर होने पर महिला के साथ मौजूद परिवार की बुजुर्ग सदस्य ने अस्पताल की पार्किंग में ही डिलीवरी करवाई. परिवार का कहना है कि यदि उस समय तुरंत प्रसव नहीं करवाया जाता तो मां और नवजात दोनों की जान को खतरा हो सकता था. घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पति ने लगाए गंभीर आरोप: महिला के पति देवेंद्र चंदीला ने अस्पताल प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, "यह पूरी घटना अस्पताल की लापरवाही का नतीजा है. डिलीवरी के बाद जब स्टाफ मौके पर पहुंचा और हमने सवाल पूछे तो उन्होंने ठीक से जवाब देने के बजाय बदतमीजी से बात की." उन्होंने संबंधित नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की.

चमन चंदीला ने बताई पूरी घटना: वहीं, परिजन चमन चंदीला ने कहा कि, "हम रात में महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन काफी देर तक कोई मदद नहीं मिली. मजबूरी में परिवार की महिलाओं को ही पार्किंग में डिलीवरी करवानी पड़ी."

स्वास्थ्य विभाग ने दी सफाई: घटना सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है. डिप्टी सिविल सर्जन NHAM डॉ. रचना ने कहा कि, "मामला विभाग के संज्ञान में आ चुका है.महिला अस्पताल में क्रिटिकल स्थिति में पहुंची थी. परिजन स्टाफ नर्स को बुलाने के लिए ऊपर गए थे. नर्स को आने में करीब 5 से 7 मिनट लगे क्योंकि वह प्रसव के लिए जरूरी ग्लव्स और उपकरण लेकर आ रही थी. इसी दौरान पार्किंग में ही डिलीवरी हो गई."

मां और नवजात की हालत स्थिर: डॉ. रचना ने आगे कहा कि, "घटना के तुरंत बाद स्टाफ नर्स मौके पर पहुंची और जरूरी प्रक्रिया पूरी कर मां तथा नवजात को वार्ड में भर्ती किया गया. दोनों की हालत फिलहाल स्थिर है और उनकी देखभाल की जा रही है. अस्पताल परिसर की पार्किंग में डिलीवरी होना दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. घटना की जानकारी सिविल सर्जन को दे दी गई है और पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जाएगी. अगर जांच में किसी कर्मचारी या स्टाफ की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे." वहीं, इस घटना ने सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाओं, स्टाफ की उपलब्धता और जिम्मेदारी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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