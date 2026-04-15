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कानपुर में महिला से 40 लाख की ठगी, सालभर में लगभग डेढ़ गुना रकम लौटाने का दिया था झांसा

कानपुर: यूपी का कानपुर में एक महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने प्रॉपर्टी निवेश के नाम पर 40 लाख रुपये की बड़ी ठगी कर ली. आरोपी ने एक साल में निवेश की गई राशि पर 40 फीसदी अतिरिक्त मुनाफा देने का लालच देकर ये रकम हड़प ली. पीड़िता ने यह पैसा अपनी बेटी की भविष्य की खुशियां और शादी के लिए जोड़कर रखा था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शहर के पनकी थाना क्षेत्र के पैराडाइज ग्रीन, बी-ब्लॉक की निवासी शालिनी द्विवेदी के अनुसार, उनके पड़ोस में रहने वाले नितिन कुमार शर्मा ने खुद को एक प्रॉपर्टी कारोबारी बताया था. आरोपी ने शालिनी को विश्वास दिलाया कि यदि वह जमीन के कारोबार में पैसा लगाती हैं, तो उन्हें साल भर के भीतर मूलधन वापस मिलने के साथ-साथ भारी मुनाफा भी होगा. झांसे में आकर पीड़िता ने जनवरी 2024 में 5 और 10 तारीख को आरटीजीएस के जरिए कुल 40 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में जमा कराए थे.

पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति बृजेश द्विवेदी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. परिवार ने बहुत मेहनत से इतनी बड़ी धनराशि अपनी बेटी के विवाह के लिए सालों में इकट्ठा की थी. जब समझौते की अवधि बीत गई और शालिनी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने बहानेबाजी शुरू कर दी और समय पर भुगतान नहीं किया.