कानपुर में महिला से 40 लाख की ठगी, सालभर में लगभग डेढ़ गुना रकम लौटाने का दिया था झांसा
कानपुर में निवेश के नाम पर महिला से 40 लाख की धोखाधड़ी, बेटी की शादी के लिए जुटाए थे पैसे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 15, 2026 at 12:53 PM IST|
Updated : April 15, 2026 at 1:19 PM IST
कानपुर: यूपी का कानपुर में एक महिला के साथ उसके ही पड़ोसी ने प्रॉपर्टी निवेश के नाम पर 40 लाख रुपये की बड़ी ठगी कर ली. आरोपी ने एक साल में निवेश की गई राशि पर 40 फीसदी अतिरिक्त मुनाफा देने का लालच देकर ये रकम हड़प ली. पीड़िता ने यह पैसा अपनी बेटी की भविष्य की खुशियां और शादी के लिए जोड़कर रखा था. पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
शहर के पनकी थाना क्षेत्र के पैराडाइज ग्रीन, बी-ब्लॉक की निवासी शालिनी द्विवेदी के अनुसार, उनके पड़ोस में रहने वाले नितिन कुमार शर्मा ने खुद को एक प्रॉपर्टी कारोबारी बताया था. आरोपी ने शालिनी को विश्वास दिलाया कि यदि वह जमीन के कारोबार में पैसा लगाती हैं, तो उन्हें साल भर के भीतर मूलधन वापस मिलने के साथ-साथ भारी मुनाफा भी होगा. झांसे में आकर पीड़िता ने जनवरी 2024 में 5 और 10 तारीख को आरटीजीएस के जरिए कुल 40 लाख रुपये आरोपी के बैंक खाते में जमा कराए थे.
पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके पति बृजेश द्विवेदी मर्चेंट नेवी में कार्यरत हैं. परिवार ने बहुत मेहनत से इतनी बड़ी धनराशि अपनी बेटी के विवाह के लिए सालों में इकट्ठा की थी. जब समझौते की अवधि बीत गई और शालिनी ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने बहानेबाजी शुरू कर दी और समय पर भुगतान नहीं किया.
काफी प्रयासों और दबाव के बाद, आरोपी ने जून 2025 में पीड़िता को तीन चेक दिए, जिनमें दो चेक 20-20 लाख रुपये के और एक चेक 16 लाख रुपये का था. हालांकि, 5 जुलाई 2025 को जब ये चेक बैंक में जमा किए गए, तो खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने के कारण सभी बाउंस हो गए. इसके बाद जब पीड़िता ने आरोपी से संपर्क किया, तो उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया और उल्टा पीड़ित परिवार को ही डराना-धमकाना शुरू कर दिया.
पूरे मामले पर पनकी थाना प्रभारी मनोज भदौरिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी नितिन कुमार शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है. जांच के दौरान मिले सबुतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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