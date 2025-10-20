ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में नर्सरी के गड्ढे में मिला महिला का शव, हत्या की आशंका

पानी में तीन दिन पुराना शव मिला ( फोटो ईटीवी भारत चितौैड़गढ़ )

चित्तौड़गढ़ : जिले के मंगलवाड़ थाना इलाके में आने वाली इडरा गांव की नर्सरी में रविवार रात को एक महिला का शव तैरता मिलने से सनसनी फैल गई. शव दो से तीन दिन पुराना था और पानी में रहने से उसका चेहरा जलीय जीवों द्वारा खाया जा चुका था. महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई. शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है. प्रारंभिक रूप से महिला की हत्या से इंकार नहीं किया जा रहा. मंगलवाड़ थानाधिकारी भगवानलाल ने बताया कि चित्तौड़गढ़-उदयपुर सिक्सलेन पर इडरा गांव स्थित है. रविवार रात 8.15 बजे मंगलवाड़ थाने पर सूचना मिली कि इडरा की नर्सरी (छापर) के एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है. इसमें एक महिला का शव तैर रहा है. इस पर मंगलवाड़ थाना पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची. जांच की तो सामने आया कि एक महिला का शव औंधे मुंह पड़ा हुआ है. इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी. इस पर बड़ीसादड़ी डिप्टी देशराज कुलदीप भी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से शव को बाहर निकलवाया.