प्यार का झांसा दे युवक से ऐंठे रुपए और कीमती आभूषण, पीड़ित ने की आत्महत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार
झालरापाटन में एक युवक की आत्महत्या मामले में ब्यूटी पार्लर संचालन करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है.
Published : October 21, 2025 at 6:27 PM IST
झालावाड़: जिले के सदर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला की गिरफ्तारी एक युवक के आत्महत्या करने और उसकी पत्नी के लगाए गंभीर आरोपों के बाद की गई.
झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र में मृतक देवराज गुर्जर की पत्नी ने प्रकरण दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि झालरापाटन में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिला ममता सुमन ने उनके पति देवराज गुर्जर से दोस्ती की. बाद में महिला ने उनके पति को प्यार के झांसे में फंसा रुपए तथा कीमती आभूषण ऐंठ लिए. इस दौरान महिला ने देवराज गुर्जर को तलाक लेने का दबाव बनाया. वहीं दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराने का डर दिखा रुपए तथा आभूषण की मांग की जा रही थी. आरोपी महिला के द्वारा उनके पति देवराज गुर्जर पर मानसिक दबाव बनाया जिससे परेशान होकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली.
एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा के सुपरविजन तथा डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी रामस्वरूप राठौर को लेकर अनुसंधान शुरू किया था. अनुसंधान के दौरान आरोपी महिला ममता सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी महिला ममता सुमन व उसके परिजनों के द्वारा मृतक देवराज गुर्जर से पहले दोस्ती की बाद में उसे प्यार के झांसे में फंसा कई बार रुपए तथा कीमती आभूषण ले लिए. आरोपी महिला मृतक पर दुष्कर्म के प्रकरण का डर दिखा रुपए व कीमती आभूषण की मांग कर रही थी. एसपी ने बताया कि फिलहाल पूरे प्रकरण में अनुसंधान जारी है.