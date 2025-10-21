ETV Bharat / state

प्यार का झांसा दे युवक से ऐंठे रुपए और कीमती आभूषण, पीड़ित ने की आत्महत्या, आरोपी महिला गिरफ्तार

झालरापाटन में एक युवक की आत्महत्या मामले में ब्यूटी पार्लर संचालन करने वाली महिला को गिरफ्तार किया गया है.

Accused woman in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला (ETV Bharat Jhalwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 21, 2025 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़: जिले के सदर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी महिला की गिरफ्तारी एक युवक के आत्महत्या करने और उसकी पत्नी के लगाए गंभीर आरोपों के बाद की गई.

झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र में मृतक देवराज गुर्जर की पत्नी ने प्रकरण दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि झालरापाटन में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिला ममता सुमन ने उनके पति देवराज गुर्जर से दोस्ती की. बाद में महिला ने उनके पति को प्यार के झांसे में फंसा रुपए तथा कीमती आभूषण ऐंठ लिए. इस दौरान महिला ने देवराज गुर्जर को तलाक लेने का दबाव बनाया. वहीं दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराने का डर दिखा रुपए तथा आभूषण की मांग की जा रही थी. आरोपी महिला के द्वारा उनके पति देवराज गुर्जर पर मानसिक दबाव बनाया जिससे परेशान होकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली.

पढ़ें: भीलवाड़ा: महिला कांस्टेबल को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एएसआई को बनाया सिपाही

एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा के सुपरविजन तथा डीएसपी हर्षराज सिंह खरेडा के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी रामस्वरूप राठौर को लेकर अनुसंधान शुरू किया था. अनुसंधान के दौरान आरोपी महिला ममता सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में यह सामने आया है कि आरोपी महिला ममता सुमन व उसके परिजनों के द्वारा मृतक देवराज गुर्जर से पहले दोस्ती की बाद में उसे प्यार के झांसे में फंसा कई बार रुपए तथा कीमती आभूषण ले लिए. आरोपी महिला मृतक पर दुष्कर्म के प्रकरण का डर दिखा रुपए व कीमती आभूषण की मांग कर रही थी. एसपी ने बताया कि फिलहाल पूरे प्रकरण में अनुसंधान जारी है.

TAGGED:

ACCUSED WOMAN ARRESTED
YOUTH DUPED UNDER PRETENSE OF LOVE
प्यार का झांसा दे युवक को ठगा
YOUTH SELF KILLING CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पीएम किसान योजना: 21वीं किस्‍त आने से पहले पूरा कर लें ये काम

H-1B वीजा आवेदकों के लिए राहतभरी खबर, एक लाख डॉलर की फीस से ऐसे बच सकते हैं

बही खातों के बाद चांदी भंडार का पूजन, सांवलियाजी मंदिर में मनाया दीपावली महोत्सव

लाल प्याज को 'जलेबी रोग', किसानों के अरमानों पर फेरा पानी, दाम गिरे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.