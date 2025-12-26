ETV Bharat / state

पुश्तैनी प्लॉट पर कब्जे की कोशिश में महिला की हत्या, परिवार पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप

हाल ही में परिवार द्वारा भूखंड के चारों ओर तारबंदी कर लोहे की जाली लगाई गई थी. रिपोर्ट के अनुसार 25 दिसंबर की रात को चुनाराम, नेनाराम, नवलाराम व देवा सहित 10–12 अन्य लोग एकराय होकर सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर मौके पर पहुंचे और भूखंड पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की. गेट के सामने खड़े परिवारजनों को हटाने की धमकी दी गई. विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से गाड़ी पीछे कर तेज रफ्तार में परिवार के लोगों पर चढ़ा दी.

जालोर: जिले के चितलवाना थाना क्षेत्र के सेसावा में पुश्तैनी प्लॉट पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में एक महिला की मौत हो गई. जबकि एक महिला घायल हो गई. घटना 25 दिसंबर की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच की बताई जा रही है. पीड़ित हरिश पुत्र खीयाराम विश्नोई ने चितलवाना पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनके परिवार का सरकारी स्कूल के सामने स्थित पुश्तैनी आवासीय भूखंड है.

घटना में प्रार्थी की माता वाली देवी के पेट के ऊपर से गाड़ी निकल गई, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं. बहन भंवरी देवी के सिर व रीढ़ की हड्डी में चोट आई. जबकि सदराम के पैर में चोट लगी. आरोप है कि आरोपियों ने गाड़ी बार-बार चढ़ाने का प्रयास किया. सूचना मिलने पर हरिश जब मौके की ओर आ रहे थे, तब आरोपियों ने सेसावा रोड पर उनकी एसयूवी गाड़ी को भी टक्कर मारकर हत्या का प्रयास किया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

घायल अवस्था में सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान वाली देवी की मौत हो गई. वहीं, भंवरी देवी का निजी अस्पताल में उपचार जारी है. पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास व भूमि हड़पने की नीयत से हमला करने का मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है. साथ में महिला का शव उठाने से इनकार कर दिया.

इस मामले के बाद सांचौर एडिशनल एसपी आवड़ दान चारण मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की, जिसमें जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया. एडिशनल एसपी आवड़ दान चारण ने बताया कि शुक्रवार शाम में मामला दर्ज कर इस घटना में कुछ युवकों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.