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घर से महिला का शव बरामद, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप

गिरिडीह में एक महिला का शव बरामद किया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

WOMAN DIES IN GIRIDIH
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और परिजन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 19, 2026 at 10:09 AM IST

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गिरिडीह: जिले के देवरी थाना अंतर्गत नयासांखो गांव में एक 24 वर्षीय महिला शेंपू देवी की लाश उसके घर से बरामद हुआ है. मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. मृतका के दो बच्चे चार वर्ष का पुत्र और एक वर्ष की पुत्री है. परिजनों का कहना है कि हत्या कर लाश को आत्महत्या के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है.

पांच साल पहले हुई थी शादी

मृतका के भाई आशीष चौबे ने बताया कि वर्ष 2021 में उसकी बहन शेंपू देवी की शादी तिलयडीह गांव के बसंत तिवारी के साथ हुई थी. विवाह के बाद सोने की चेन की मांग को लेकर ससुराल पक्ष के द्वारा शेंपू देवी को प्रताड़ित किया जा रहा था. चेन की मांग पूरी करने के बाद पैसे की मांग की जाने लगी. इसे लेकर लगातार विवाद किया जा रहा था. इस बीच शेंपू के पति के द्वारा फोन पर बताया गया कि शेंपू देवी ने आत्महत्या कर ली है. सूचना पर तिलयडीह पहुंचने पर पता चला कि शेंपू देवी की हत्या कर शव आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई.

मृतका के भाई ने हत्या का लगाया आरोप

आशीष चौबे ने कहा कि मृतका के पति बसंत कुमार तिवारी के उकसावे पर उसके घर के सदस्यों के द्वारा हत्या की इस घटना को अंजाम दिया गया है. इधर घटना की सूचना पर देवरी थाना के एएसआई राधेश्याम चौधरी मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है.

पोस्टमार्टम के बाद सामने आएगी हत्या की वजह: पुलिस

मौके पर मौजूद एएसआई राधेश्याम चौधरी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही सही वजह सामने आएगी कि आखिर शेंपू देवी की मौत कैसे हुई. पुलिस ने बताया कि मृतका के मायके वाले जो भी आवेदन देंगे, उसपर एफआईआर दर्ज होगी. हालांकि ससुराल पक्ष के लोग हत्या के आरोपों से इंकार कर रहे हैं.

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