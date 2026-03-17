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धनबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला महिला शव, पति पर हत्या का आरोप

महिला की हत्या के बाद इलाके में जुटे लोग ( Etv Bharat )

धनबाद: जिले के गोमो स्थित हरिहरपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

मामला हरिहरपुर थाना क्षेत्र के चौरापट्टी गांव का है. आरोप है कि चौरापट्टी निवासी अल्ताफ अंसारी ने अपनी पत्नी जैनब खातून की गला घोंटकर हत्या कर दी है. घटना के बाद वह परिवार के साथ घर से फरार हो गया. सूचना मिलने पर हरिहरपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी.

पति पर महिला के साथ मारपीट का आरोप

मृतक के परिजनों के अनुसार, लालूडीह गांव निवासी तौहीद अंसारी की बेटी जैनब खातून की शादी साल 2019 में अल्ताफ अंसारी से हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही जैनब के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी, जिसे लेकर गांव में कई बार पंचायत भी हुई थी.