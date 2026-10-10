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भिवानी में घर के अंदर खून से लथपथ मिला महिला का शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका

WOMAN MURDERED IN BHIWANI ( ETV Bharat )

भिवानी: सतनाली थाना क्षेत्र के गांव ढाणी कुम्हारान में एक घर से महिला का खून से सना शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान करीब 48 वर्षीय शंकुतला पत्नी मीर सिंह निवासी ढाणी कुम्हारान के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलने पर सतनाली थाना प्रभारी एसआई राकेश कुमार पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया.

घर में मिला खून से लथपथ महिला का शव: मामले की गंभीरता को देखते हुए महेंद्रगढ़ के पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकांत भी घटनास्थल पर पहुंचे तथा ग्रामीणों और परिजनों से जानकारी जुटाई. पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से तथ्य जुटाए. मृतका के पति मीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में अपनी पत्नी की हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए परिवार के ही कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं. बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.