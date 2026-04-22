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बिहार में महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

खगड़िया: बिहार के खगड़िया से सनसनीखेज खबर सामने आई है. जिले के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित रबड़ी नगर वार्ड नंबर 15 के पैरवा धार बहियार में मकई के खेत से एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई.

भयावह तरीके से की गई हत्या: खेत में काम करने आए मजदूरों ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी सूचना तुरंत स्थानीय लोगों को दी. शव की हालत देखकर यह प्रतीत होता है कि हत्या काफी भयावह तरीके से की गई होगी.

एफएसएल टीम को किया गया सूचित: वहीं घटना की सूचना मिलते ही चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार मौके पर पहुंचे. उनके साथ सदर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके और अपराध के सुराग मिल सकें.