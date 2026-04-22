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बिहार में महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस

खगड़िया में महिला का शव बरामद हुआ है. पुलिस का मानना है कि 2-3 दिन पहले इस वारदात को अंजाम दिया गया है. पढ़ें खबर-

KHAGARIA DEAD BODY FOUND
मौके पर पहुंची खगड़िया पुलिस की टीम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 22, 2026 at 5:54 PM IST

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खगड़िया: बिहार के खगड़िया से सनसनीखेज खबर सामने आई है. जिले के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित रबड़ी नगर वार्ड नंबर 15 के पैरवा धार बहियार में मकई के खेत से एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई.

भयावह तरीके से की गई हत्या: खेत में काम करने आए मजदूरों ने सबसे पहले शव को देखा और इसकी सूचना तुरंत स्थानीय लोगों को दी. शव की हालत देखकर यह प्रतीत होता है कि हत्या काफी भयावह तरीके से की गई होगी.

एफएसएल टीम को किया गया सूचित: वहीं घटना की सूचना मिलते ही चित्रगुप्त नगर थाना अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार मौके पर पहुंचे. उनके साथ सदर डीएसपी मुकुल कुमार रंजन भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे स्थल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि एफएसएल टीम को बुलाया जा रहा है ताकि वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके और अपराध के सुराग मिल सकें.

जानकारी देते खगड़िया डीएसपी मुकुल कुमार रंजन (ETV Bharat)

"स्थानीय पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि मकई के खेत में महिला का शव पाया गया है. शव देखकर ऐसा लगता है कि ये दो तीन दिन पुराना है, पर हम इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान करेंगे."- मुकुल कुमार रंजन, डीएसपी

मजदूर ने दी सूचना: हालांकि शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में लोगों से पूछताछ कर रही है ताकि मृतका की पहचान सुनिश्चित की जा सके. बटाईदार मो. टीपु ने बताया कि जब मजदूर मकई काटने खेत में आया तो उसने शव देखा और तुरंत इसकी जानकारी दी.

इलाके में दहशत का माहौल: इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं.पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की गहन जांच की जाएगी और जल्द ही मृतका की पहचान कर अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा.

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