जंगल में मिला महिला का शव, पुराना होने की वजह से पुलिस के लिए पहचान बनी चुनौती

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोनावानी क्षेत्र स्थित 36 मोड़ के जंगल में एक महिला का सड़ी-गली हालत में शव मिला है. शव करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है, हालांकि मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई है.



व्यस्ततम मोड़ के पास मिला शव

एमसीबी जिले के चिरमिरी अंतर्गत सोनावानी के 36 मोड़ पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क से नीचे खाई में एक महिला का शव देखा गया. यह इलाका काफी व्यस्त माना जाता है, जहां से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते-जाते रहते हैं.ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतने दिनों तक शव पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी. बताया जा रहा है कि जब शव से तेज दुर्गंध आने लगी, तब सड़क से गुजर रहे लोगों ने नीचे झांककर देखा और पुलिस को सूचना दी.