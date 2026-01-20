ETV Bharat / state

जंगल में मिला महिला का शव, पुराना होने की वजह से पुलिस के लिए पहचान बनी चुनौती

एमसीबी जिले के चिरमिरी में महिला का शव मिला है. शव 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है,जिसकी पहचान नहीं हो सकी है.

Woman Dead Body found
जंगल में मिला महिला का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 20, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : चिरमिरी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोनावानी क्षेत्र स्थित 36 मोड़ के जंगल में एक महिला का सड़ी-गली हालत में शव मिला है. शव करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है, हालांकि मृतका की पहचान अब तक नहीं हो पाई है.


व्यस्ततम मोड़ के पास मिला शव

एमसीबी जिले के चिरमिरी अंतर्गत सोनावानी के 36 मोड़ पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क से नीचे खाई में एक महिला का शव देखा गया. यह इलाका काफी व्यस्त माना जाता है, जहां से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं और बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते-जाते रहते हैं.ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इतने दिनों तक शव पर किसी की नजर कैसे नहीं पड़ी. बताया जा रहा है कि जब शव से तेज दुर्गंध आने लगी, तब सड़क से गुजर रहे लोगों ने नीचे झांककर देखा और पुलिस को सूचना दी.

जंगल में मिला महिला का शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि 36 मोड़ के नीचे खाई में एक शव पड़ा हुआ है. मौके पर पहुंचकर जांच करने पर यह एक महिला का शव प्रतीत हुआ, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है. शव की स्थिति अत्यंत खराब है और प्रथम दृष्टया यह लगभग 10 से 12 दिन पुराना लग रहा है. मृतका की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और मामले की गहन जांच जारी है- दीपिका मिंज,नगर पुलिस अधीक्षक

Woman Dead Body found
पुलिस के लिए शिनाख्त बनी चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Woman Dead Body
सड़ी गली हालत में मिला शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शव की शिनाख्त है जरुरी

मामले को लेकर आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या कर शव को यहां फेंका गया है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.पुलिस के मुताबिक सुनसान इलाका देखने के बाद शव को छिपाने के मकसद से झाड़ियों के पास फेंका गया है.लेकिन शव से जब दुर्गन्ध आनी शुरु हुई तो लोगों को इस बात की जानकारी हुई.फिलहाल शव की शिनाख्ति की कोशिश की जा रही है.शिनाख्त के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

DEAD BODY FOUND IN FOREST
IDENTIFICATION CHALLENGE FOR POLICE
WOMAN DEAD BODY FOUND

संपादक की पसंद

