दुर्ग में खेत में महिला की सड़ी-गली लाश मिली, 6-7 दिन पुराना है शव

खेत में महिला की लाश मिलने की सूचना पर दुर्ग जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. हालांकि अभी महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है.

Woman Dead Body Found
खेत में महिला की लाश मिलने की सूचना पर दुर्ग जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 17, 2026 at 6:17 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में एक महिला की सड़ी-गली लाश खेत में पड़ी मिली. सूचना मिलते ही कुम्हारी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. यह मामला कुम्हारी थाना क्षेत्र का है.

6 से 7 दिन पुराना बताया जा रहा शव

सूचना मिली कि परसदा गांव का कैवल्य धाम के पीछे खेत में महिला का शव मिला. फॉरेंसिक जांच में सामने आया कि शव करीब 6 से 7 दिन पुराना है. मृतका की उम्र लगभग 40 से 45 साल के बीच बताई जा रही है.

दुर्ग में खेत में महिला की सड़ी-गली लाश मिली, 6-7 दिन पुराना है शव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिनाख्त नहीं, गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने शव का पंचनामा कर उसे पोस्टमॉर्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है. फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो पाई है. पुलिस दुर्ग और रायपुर जिले के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है.

सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ जारी

घटना की जांच के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि महिला की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके.

शव 6-7 दिन पुराना है ऐसे में प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना मुश्किल होगा, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चलेगा- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी, दुर्ग ग्रामीण

दुर्ग ग्रामीण के एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि महिला का शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण स्पष्ट हो पाएंगे.

संपादक की पसंद

