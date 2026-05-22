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बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला कर्मचारी का मिला शव

सीतामढ़ी में संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. मेडिकल कॉलेज परिसर में महिला कर्मी का शव मिला है. पढ़ें खबर

DHRUBASHA AYURVEDA MEDICAL COLLEGE
कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 22, 2026 at 5:21 PM IST

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सीतामढ़ी : सीतामढ़ी में एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बथनाहा थाना क्षेत्र स्थित आचार्य ध्रुबाशा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर के फार्मा डिवीजन परिसर से एक महिला कर्मी का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने के बाद हड़कंप मच गया.

मृतका चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थी : घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा किया. मृतका की पहचान कविता देवी के रूप में हुई है, जो मेडिकल कॉलेज में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी.

7 साल पहले हुई थी शादी : बताया जा रहा है कि कविता की शादी करीब सात वर्ष पूर्व बेलसंड थाना क्षेत्र के पचनौर गांव निवासी राकेश कुमार से हुई थी. दोनों का एक पांच वर्षीय पुत्र भी है. अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Dhrubasha Ayurveda Medical College
आचार्य ध्रुबाशा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर (ETV Bharat)

बथनाहा पुलिस जांच में जुटी : जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज परिसर के फार्मा डिवीजन इलाके में लोगों ने एक महिला का शव देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. घटना की सूचना बथनाहा थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया.

मौके पर पहुंचे परिजन : इधर, घटना की खबर मिलते ही मृतका के परिजन भी मौके पर पहुंच गए. परिजनों का आरोप है कि कविता की मौत सामान्य नहीं है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को लटकाया गया है. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है.

तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ : घटना के बाद मेडिकल कॉलेज परिसर और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल देखा गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ आशीष आनंद भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि पुलिस जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बच रही है.

''महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. अभी मौत के कारणों को लेकर कुछ भी स्पष्ट कहना जल्दबाजी होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा.''- आशीष आनंद, सदर एसडीपीओ

CCTV खंगाल रही पुलिस : घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मेडिकल कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. मृतका के करीबियों से भी पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं तेज हैं. अब सभी की नजर पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हुई है.

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सीतामढ़ी में महिला का शव मिला
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