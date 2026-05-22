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बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला कर्मचारी का मिला शव

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी : सीतामढ़ी में एक बार फिर संदिग्ध मौत का मामला सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. बथनाहा थाना क्षेत्र स्थित आचार्य ध्रुबाशा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर के फार्मा डिवीजन परिसर से एक महिला कर्मी का शव संदिग्ध परिस्थिति में मिलने के बाद हड़कंप मच गया. मृतका चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थी : घटना की सूचना मिलते ही मेडिकल कॉलेज परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताते हुए जमकर हंगामा किया. मृतका की पहचान कविता देवी के रूप में हुई है, जो मेडिकल कॉलेज में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी के तौर पर कार्यरत थी. 7 साल पहले हुई थी शादी : बताया जा रहा है कि कविता की शादी करीब सात वर्ष पूर्व बेलसंड थाना क्षेत्र के पचनौर गांव निवासी राकेश कुमार से हुई थी. दोनों का एक पांच वर्षीय पुत्र भी है. अचानक हुई इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. आचार्य ध्रुबाशा आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज हॉस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर (ETV Bharat) बथनाहा पुलिस जांच में जुटी : जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह मेडिकल कॉलेज परिसर के फार्मा डिवीजन इलाके में लोगों ने एक महिला का शव देखा. देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई. घटना की सूचना बथनाहा थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया.