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बेटे के साथ थाने जा रही महिला की कार से कुचलकर हत्या, लेन देन का था दो परिवारों में विवाद

चित्तौड़गढ़: जिले के निकुंभ थाना क्षेत्र में गुरुवार रात दो सगे भाइयों के परिवार में लेन-देन को लेकर विवाद हो गया. यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. निकुंभ थानाधिकारी रामसिंह ने बताया कि हमले में घायल एक व्यक्ति की पत्नी पुलिस थाने में रिपोर्ट देने बेटे के साथ बाइक पर जा रही थी कि दूसरे पक्ष ने बाइक को कार से टक्कर मार दी. नीचे गिरी महिला को भी कार से कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया. हत्या का मामला दर्ज कर अनुसंधान जारी है. हमले में घायल एक पक्ष से एक व्यक्ति को निकुंभ से उदयपुर तो दूसरे पक्ष से एक व्यक्ति को चित्तौड़गढ़ जिला चिकित्सालय रेफर किया गया.

निकुंभ थानाधिकारी रामसिंह ने बताया कि गुरुवार रात सादलखेड़ा गांव में दो परिवारों के बीच विवाद की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की जानकारी ली तो सामने आया कि सादलखेड़ा में सगे भाई शहादत खान व वहाब खान के परिवार में आपसी लेनदेन की बात को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़ा इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई. इसमें शहादत के पुत्र साबिर को गंभीर चोट आई हैं. साबिर की पत्नी जाहिरा उर्फ हीरा जान (50) अपने पुत्र शाहरुख के साथ बाइक से रिपोर्ट देने थाने जा रही थी. इसकी जानकारी मिली तो वहाब के परिवार ने कार से पीछा किया. बिलड़ी मार्ग पर उनकी बाइक को कार से टक्कर मार दी. जाहिरा व इसका पुत्र बाइक से गिर गए.