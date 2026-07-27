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बेटे को स्कूल लेने जा रही महिला आई गाड़ी के नीचे, कार की टक्कर के बाद हुआ हादसा

मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में स्कूल से बेटे को लाने के लिए निकली मां की मौत गाड़ी के नीचे आने से हो गई. महिला स्कूटी से बच्चे को लाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में उसकी स्कूटी को पहले कार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला रोड पर जा गिरी. तभी बिजली विभाग का पिकअप वाहन उसके ऊपर से होकर गुजर गया. राहगीरों की मदद से महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराय गया. इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिवार में गम का माहौल है. मृतका की पहचान रीना रवि के रुप में हुई है.

बेटे को स्कूल लेने जा रही महिला आई गाड़ी के नीचे

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के गिरते ही सामने से आ रही बिजली विभाग की पिकअप उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.