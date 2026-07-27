बेटे को स्कूल लेने जा रही महिला आई गाड़ी के नीचे, कार की टक्कर के बाद हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के गिरते ही सामने से आ रही बिजली विभाग की पिकअप गाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 27, 2026 at 8:15 PM IST
मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मनेंद्रगढ़ में स्कूल से बेटे को लाने के लिए निकली मां की मौत गाड़ी के नीचे आने से हो गई. महिला स्कूटी से बच्चे को लाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में उसकी स्कूटी को पहले कार ने टक्कर मार दी, जिससे महिला रोड पर जा गिरी. तभी बिजली विभाग का पिकअप वाहन उसके ऊपर से होकर गुजर गया. राहगीरों की मदद से महिला को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराय गया. इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. हादसे के बाद परिवार में गम का माहौल है. मृतका की पहचान रीना रवि के रुप में हुई है.
बेटे को स्कूल लेने जा रही महिला आई गाड़ी के नीचे
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, महिला के गिरते ही सामने से आ रही बिजली विभाग की पिकअप उनके ऊपर से गुजर गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
महिला को पहले कार ने टक्कर मारी उसके बाद महिला पिकअप वाहन की चपेट में आ गई. जिस गाड़ी ने महिला को कुचला वो बिजली विभाग की गाड़ी थी: शिवम,प्रत्यक्षदर्शी
बिजली विभाग की पिकअप गाड़ी से हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे के बाद बिजली विभाग की पिकअप का चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी. पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है.
मेरे छोटे भाई शिवम ने मुझे फोन कर बताया कि सड़क पर एक हादसा हो गया है. हम तत्काल अस्पताल पहुंचे, उस वक्त डॉक्टर महिला की जान बचाने के लिए जुटे थे, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई: राजकुमार केशरवानी, सामाजिक कार्यकर्ता
मुआवजे और कार्रवाई की मांग
हादसे की खबर मिलते ही अस्पताल में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. परिजनों ने दोषी चालक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
एमसीबी में रोपा के दौरान गिरी बिजली, 7 महिलाएं घायल, 2 की हालत गंभीर, मनेंद्रगढ़ में करंट से आंगनबाड़ी सहायिका की मौत
नीट पेपर लीक पर एमसीबी में छात्रों का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
जरुरतमंदों के द्वार तक पहुंची संवेदना, जनजातीय समुदाय समेत दिव्यांगों को मिली आर्थिक मदद