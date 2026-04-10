बरेली में महिला को ट्रक ने रौंदा, पति के साथ बाइक से जा रही थी, एक युवक की हालत नाजुक
बरेली में शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए. जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 10:26 PM IST
बरेली : फतेहगंज पश्चिमी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में एक बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटनाओं के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल रहा.
पहली घटना झुमका चौराहे के पास की है. मढ़ौली गांव निवासी रामभरोसे लाल अपनी पत्नी चमेली देवी (70) के साथ बाइक से बरेली जा रहे थे. जैसे ही वह चौराहे पर बरेली की ओर मुड़े तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में पीछे बैठी चमेली देवी सड़क पर गिर गईं और ट्रक के पहिए के नीचे आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया. वहीं दूसरी घटना धनेटा के पास बल्लिया ढाल क्षेत्र में हुई. रामपुर जिले के मिलक थाना क्षेत्र के परम गांव निवासी रक्षपाल बाइक से बरेली जा रहे थे. इस दौरान उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई. हेलमेट न पहनने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई और वह बुरी तरह घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल भिजवाया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.
फतेहगंज पश्चिमी थाना प्रभारी प्रयागराज चौधरी ने बताया कि सड़क हादसे में एक महिला की मौत हुई है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. वहीं एक अन्य घटना में एक युवक घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. पुलिस दोनों मामलों में आगे की कार्रवाई कर रही है.
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