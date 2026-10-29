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पौड़ी में पीठ पर बच्चा लादकर नदी पार करती दिखीं महिला, सरकार के दावों की खुली पोल!

जान हथेली में लेकर नदी पार करतीं महिला ( फोटो सोर्स- Villagers )

पौड़ी: पहाड़ों में विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत आज क्या है? यह पौड़ी जिले के थलीसैंण क्षेत्र से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है. जहां डोरिया और कैन्यूर गांव के बीच स्थित सगुड़ी पुल साल 2016 में टूट गया था, लेकिन करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है. लिहाजा, ग्रामीणों को आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है.

पुल न होने से नापनी पड़ती है पांच किमी की अतिरिक्त दूरी: पुल नहीं होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करीब पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. इस दूरी से बचने के लिए ग्रामीण जोखिम उठाकर टूटे पुल के रास्ते नदी पार करने को मजबूर हैं. बरसात के दौरान नदी में पानी बढ़ने पर इस रास्ते से गुजरना संभव नहीं हो पाता. जबकि, इन दिनों पानी कम होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं.