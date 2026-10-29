पौड़ी में पीठ पर बच्चा लादकर नदी पार करती दिखीं महिला, सरकार के दावों की खुली पोल!
पौड़ी के थलीसैंण क्षेत्र में 10 साल से पुल का इंतजार, अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे ग्रामीण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 10:28 PM IST
पौड़ी: पहाड़ों में विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत आज क्या है? यह पौड़ी जिले के थलीसैंण क्षेत्र से सामने आए वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है. जहां डोरिया और कैन्यूर गांव के बीच स्थित सगुड़ी पुल साल 2016 में टूट गया था, लेकिन करीब एक दशक बीत जाने के बाद भी इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया है. लिहाजा, ग्रामीणों को आज भी अपनी जान जोखिम में डालकर आवाजाही करनी पड़ रही है.
पुल न होने से नापनी पड़ती है पांच किमी की अतिरिक्त दूरी: पुल नहीं होने के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करीब पांच किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है. इस दूरी से बचने के लिए ग्रामीण जोखिम उठाकर टूटे पुल के रास्ते नदी पार करने को मजबूर हैं. बरसात के दौरान नदी में पानी बढ़ने पर इस रास्ते से गुजरना संभव नहीं हो पाता. जबकि, इन दिनों पानी कम होने के कारण लोग जान जोखिम में डालकर आवागमन कर रहे हैं.
उत्तराखंड में सरकार और उनके नुमाइंदे विकास के तमाम दावे करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, यह पहाड़ के रहवासी ही जानते हैं. यकीन ना हो तो यह तस्वीर देख लीजिए. जो थलीसैंण क्षेत्र की है. #Uttarakhand #pauri @pushkardhami @INCUttarakhand @UKGaneshGodiyal @anil_baluni https://t.co/FkJZtJVOaB— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) October 29, 2026
पीठ पर बच्चा लादकर नदी पार करतीं दिखीं महिला: ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. जहां ग्रामीणों को टूटे हुए पुल के अवशेषों के सहारे नदी पार करते देखा जा सकता है. एक वीडियो में एक महिला अपनी पीठ पर बच्चे को बांधकर पुल के अवशेषों के सहारे नदी को पार करती दिख रही हैं. जहां अगर जरा सी गलती या फिर संतुलन बिगड़ जाता तो किसी हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था. इस वीडियो को जिसने भी देखा, उसके रौंगटे खड़े हो गए.
स्कूल-कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों की बढ़ी मुश्किलें: सगुड़ी पुल का निर्माण नहीं होने से क्षेत्र के करीब 400 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. सबसे ज्यादा परेशानी स्कूली बच्चों, कॉलेज के विद्यार्थियों और रोजमर्रा के काम से थलीसैंण बाजार आने-जाने वाले लोगों को उठानी पड़ रही है. राजकीय इंटर कॉलेज थलीसैंण और डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अतिरिक्त दूरी तय कर अपने शिक्षण संस्थानों तक पहुंचना पड़ता है.
साल 2016 में टूट गया था पुल, अब तक नहीं बन पाया: ग्रामीणों का कहना है कि यदि पुल का निर्माण समय पर हो गया होता, तो लोगों का समय बचने के साथ ही उनकी आवाजाही भी सुरक्षित और आसान हो जाती. मामले में कांग्रेस के थलीसैंण ब्लॉक अध्यक्ष विजय बिष्ट ने बताया कि,
"साल 2016 में पुल टूटने के बाद से ही स्थानीय लोग इसके पुनर्निर्माण की मांग शासन और प्रशासन के समक्ष उठाते आ रहे हैं. इसको लेकर कई बार आंदोलन भी किए गए. स्थानीय प्रशासन की ओर से पुल की डीपीआर तैयार कर निर्माण कराने का आश्वासन दिया गया था. ताकि, ग्रामीणों और विद्यार्थियों को आवागमन में सुविधा मिल सके. इसके बावजूद अब तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है."- विजय बिष्ट, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, थलीसैंण
कांग्रेस नेता विजय बिष्ट ने कहा कि पुल के अभाव में क्षेत्र के सैकड़ों परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. यदि सरकार और प्रशासन ने जल्द इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए, तो ग्रामीणों के हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा. वहीं, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजकुमार ने पुल का निर्माण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि,
"उत्तराखंड राज्य गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह का विकास होना चाहिए था, वो आज भी कई इलाकों में दिखाई नहीं देता. हमारे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुल करीब दस साल पहले टूट गया था, लेकिन अब तक उसका पुनर्निर्माण नहीं हो सका है. इसका खामियाजा बुजुर्गों से लेकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों तक को भुगतना पड़ रहा है."- राजकुमार, अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ
फिलहाल, सगुड़ी पुल की बदहाल स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को लेकर किए जा रहे विकास के दावों की पोल खोल रही है. करीब एक दशक से पुल के इंतजार में बैठे ग्रामीणों को अब आश्वासनों के बजाय ठोस कार्रवाई की जरूरत है. खासकर विद्यार्थियों और बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए पुल का पुनर्निर्माण बेहद जरूरी हो गया है.
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