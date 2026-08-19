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दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को 20 साल की सजा, अगले 3 साल तक मानसिक दिव्यांग की सेवा और पौधारोपण करना होगा

कोर्ट ने मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए सजा के साथ कार्य करवाने का फैसला सुनाया है. जानिए पूरा मामला...

Kota Cocso Court
कोटा पॉक्सो (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 8:18 PM IST

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कोटा: नाबालिग बालिका से 2 साल पुराने मामले में पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय ने बुधवार को फैसला सुनाया है. इसमें नाबालिग आरोपी को ही सजा से दंडित किया है. इसके साथ ही उसके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए सजा के साथ कार्य करवाने का फैसला सुनाया है. जिसमें शिक्षण संस्थान, मानसिक दिव्यांग आश्रम में सेवा पौधारोपण के लिए रोज काम करना होगा.

विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भाणावत ने बताया कि 24 सितंबर 2024 को शहर के एक पुलिस थाने में रहने वाली नाबालिग बालिका को उसकी जानकारी नाबालिग दोस्त बहला फुसला कर ले गया था. उसने नाबालिग बालिका के साथ तीन से चार दिन तक दुष्कर्म किया था. इस मामले में नाबालिग बालिका ने 25 सितंबर को मुकदमा दर्ज कर दिया था. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को निरुद्ध कर लिया था.

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इसके बाद उसे किशोर सुधार गृह में रखा गया. इस मामले में किशोर न्यायालय में नाबालिग किशोर के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, तब उसकी उम्र 17 साल से कम थी. हालांकि, किशोर न्यायालय ने इस मामले में नाबालिग आरोपी की उम्र 16 साल से ज्यादा होने के चलते व्यस्क की तरह उस पर कार्रवाई के लिए फाइल पॉक्सो क्रम संख्या दो न्यायालय में भेज दी थी. यहां पर यह 5 फरवरी 2025 से मामले में सुनवाई हो रही थी. इस पर बुधवार को न्यायाधीश पवन अग्रवाल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. इसके अलावा 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह भाणावत ने बताया कि वर्तमान में दंडित किए गए किशोर की उम्र 18 साल और 19 दिन हो गई है. उसे 21 साल की उम्र तक किशोर सुधार गृह में रखा जाएगा. बाद में केंद्रीय कारागार में भेज दिया जाएगा. ऐसे में न्यायालय ने उसके शैक्षणिक और कौशल विकास के लिए रोज 2 घंटे किसी तकनीकी या अन्य दूसरे शैक्षणिक संस्थान में परामर्श और उसके मानसिक विकास के लिए भेजने के निर्देश दिए हैं.

दूसरी तरफ रोज 2 घंटे उपवन संरक्षक या इसी स्तर के किसी कार्यालय में पौधारोपण या अन्य कार्यों के लिए भी काम करना होगा. वहीं, रोज एक घंटा अपना घर या अन्य किसी आश्रय स्थल में सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बुजुर्ग या मानसिक कमजोरी लोगों की सेवा करनी होगी. यह तीनों कार्य 21 साल की उम्र तक करना होगा.

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KOTA POSCO COURT VERDICT
MINOR RAPE CONVICT
SENTENCED TO 20 YEARS
दिव्यांग की सेवा
KOTA POCSO COURT

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