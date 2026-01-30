ETV Bharat / state

श्मशान का रास्ता रोका तो बिहार में बीच सड़क पर महिला का अंतिम संस्कार

बिहार में एक एक बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार बीच सड़क पर कर दिया गया, जानिए क्यों?.

वैशाली में सड़क पर अंतिम संस्कार (ETV Bharat)
Published : January 30, 2026 at 9:36 AM IST

वैशाली: बिहार के वैशाली जिले के गोरौल थाना क्षेत्र के सोन्धो अंधारी गाछी चौक पर एक बुजुर्ग महिला का बीच सड़क पर दाह संस्कार कर दिया गया. यह घटना गरीब परिवार के लोगों के आक्रोश का परिणाम थी, जब श्मशान घाट जाने वाले रास्ते को स्थानीय जमीन मालिकों द्वारा बार-बार रोका गया. मुख्य सड़क के पश्चिम स्थित सरकारी श्मशान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता अतिक्रमण के कारण बंद हो चुका है, जिससे लोग शव लेकर जाने में असमर्थ हो जाते हैं.

91 वर्षीय महिला का अंतिम संस्कार: सोन्धो वासुदेव गांव निवासी दहाउर मांझी की 91 वर्षीय पत्नी झपसी देवी की मौत हो गई. परिजन उनके शव को गांव के श्मशान ले जा रहे थे, लेकिन मुख्य सड़क से श्मशान तक जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले खेत मालिकों ने उन्हें रोक दिया. आक्रोशित परिवार और मांझी टोला के ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए सड़क पर ही चिता तैयार कर शव का दाह संस्कार कर दिया. यह घटना शिव मंदिर के सामने चौक पर हुई, जहां लोग सरेआम अंतिम संस्कार करते दिखे.

परिवार का आरोप- बार-बार हो रही रुकावट: आक्रोशित गजेंद्र मांझी सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि रास्ता रोकने की घटनाएं पहले भी कई बार हो चुकी हैं. इससे पूर्व शंभू मांझी की मां चनरी देवी का शव ले जाते समय भी खेत मालिकों ने लोगों को भगा दिया था. ग्रामीणों का कहना है कि यह समस्या लगातार बनी हुई है और गरीब परिवारों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. अतिक्रमण के कारण श्मशान तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.

"रास्ता रोकने का काम बराबर होता आ रहा है. इससे पूर्व भी शम्भू मांझी का मां चनरी देवी का शव लेकर मांझी लोग जा रहे थे तो रास्ता में पड़ने बाले खेत के लोगों ने सबको जाने से भगा दिया था. ऐसा मामला कई बार हो चुका है."-गजेंद्र मांझी, परिजन

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर कार्रवाई: बीडीओ पंकज कुमार निगम ने स्पष्ट किया कि श्मशान की भूमि सरकारी है और रास्ता रोकने वालों के खिलाफ विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी. अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो. स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि रास्ता जल्द मुक्त कराया जाए.

"श्मशान जाने में हो रही परेशानी को लेकर सड़क पर ही दाहसंस्कार करने का मामला सामने आया है, जांच कराई जा रही है. रास्ते के अतिक्रमण की भी बात सामने आई है. श्मशान की भूमि सरकारी है."-पंकज कुमार निगम, बीडीओ, गोरौल

प्रशासन की जांच और आश्वासन: घटना की सूचना मिलते ही गोरौल पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. गोरौल अपर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की गई और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. गोरौल निगम बीडीओ पंकज कुमार ने कहा कि श्मशान जाने में हो रही परेशानी और रास्ते के अतिक्रमण की जांच कराई जा रही है.

"सड़क पर दाह संस्कार करने सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी. लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया. वहीं, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है." -प्रशांत कुमार, अपर थानाध्यक्ष, गोरौल

