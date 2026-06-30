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6 साल पुराने नशीले इंजेक्शन तस्करी मामले में महिला दोषी करार, 10 साल की सजा और एक लाख का जुर्माना

उधम सिंह नगर का जिला एवं सत्र न्यायालय ( फोटो- ETV Bharat )

रुद्रपुर: प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के 6 साल पुराने मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) की अदालत ने महिला आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. साल 2020 में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की तस्करी के मामले में गिरफ्तार की गई महिला को 6 साल बाद अदालत ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) दीपाली शर्मा की अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों को पर्याप्त मानते हुए आरोपी महिला को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि यदि आरोपी निर्धारित जुर्माना जमा नहीं करती है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा. क्या था मामला? अभियोजन के मुताबिक, फरवरी 2020 में रंपुरा चौकी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खेड़ा क्षेत्र स्थित चांद मस्जिद के पास एक महिला प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शनों की बिक्री कर रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल एक टीम का गठन किया, जिसमें महिला कांस्टेबल को भी शामिल किया गया. पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी की. इस दौरान पुलिस को देखकर संदिग्ध महिला भागने का प्रयास करने लगी, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया. जिला एवं सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर (फोटो- ETV Bharat)