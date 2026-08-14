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पति से विवाद के बाद महिला ने मासूमों संग खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है, मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

महिला ने मासूमों के साथ खाया जहरीला पदार्थ
महिला ने मासूमों के साथ खाया जहरीला पदार्थ (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 1:14 PM IST

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बहराइच: पति व सास ससुर से हुए विवाद के बाद महिला ने दो मासूमों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे तीनों की हालत गंभीर हो गई. परिजनों ने सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.


जानकारी के अनुसार, मोतीपुर थाना क्षेत्र के अड़गोड़वा ग्राम में 25 वर्षीय शिल्पा का उसके पति मुकेश व सास ससुर से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज शिल्पा ने अपने चार वर्षीय बेटे युवराज व दो वर्षीय बेटी सौम्या के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया.


मां-बच्चों की हालत गंभीर देख घर में कोहराम मच गया. परिजनों द्वारा पूछने पर शिल्पा ने जहरीला पदार्थ खाने की बात कही, जिसपर परिजनों ने सभी को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. फिलहाल जहां सभी का उपचार चल रहा है.


मोतीपुर थाने के प्रभारी ब्रम्हा गौंड ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर पुलिसकर्मियों को भेजा गया था. जहां से सभी बीमार को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया है. जांच पड़ताल की जा रही है. घटना में जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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