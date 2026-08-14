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पति से विवाद के बाद महिला ने मासूमों संग खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर

बहराइच: पति व सास ससुर से हुए विवाद के बाद महिला ने दो मासूमों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे तीनों की हालत गंभीर हो गई. परिजनों ने सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से तीनों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. फिलहाल सभी का उपचार चल रहा है. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.



जानकारी के अनुसार, मोतीपुर थाना क्षेत्र के अड़गोड़वा ग्राम में 25 वर्षीय शिल्पा का उसके पति मुकेश व सास ससुर से विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि नाराज शिल्पा ने अपने चार वर्षीय बेटे युवराज व दो वर्षीय बेटी सौम्या के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया.



मां-बच्चों की हालत गंभीर देख घर में कोहराम मच गया. परिजनों द्वारा पूछने पर शिल्पा ने जहरीला पदार्थ खाने की बात कही, जिसपर परिजनों ने सभी को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सभी को शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. फिलहाल जहां सभी का उपचार चल रहा है.