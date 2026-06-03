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पारिवारिक कलह; महिला ने अपने दो बच्चों के साथ ज़हरीला पदार्थ खाया, मासूम की मौत, मां व दूसरे बेटे की हालत गंभीर

फतेहपुर: जनपद के जाफरगंज थाना क्षेत्र के घौरहा गांव में मंगलवार सुबह घरेलू विवाद के बाद एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े से आहत महिला ने अपने दो मासूम बच्चों के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. इस दर्दनाक घटना में एक वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि मां और दूसरे बेटे की हालत गंभीर बनी हुई है. दोनों को बेहतर इलाज के लिए कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया है.



जानकारी के अनुसार, घौरहा गांव निवासी रज्जन का मंगलवार सुबह अपनी पत्नी राजरानी (30) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि विवाद के दौरान पति ने पत्नी की पिटाई भी कर दी. इससे आहत होकर राजरानी ने आवेश में अपने दोनों पुत्रों सौरभ (4) और छोटू (1) के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया. कुछ देर बाद तीनों की हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों में हड़कंप मच गया.

आनन-फानन में उन्हें बिंदकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. सरकारी एंबुलेंस से तीनों को जिला अस्पताल लाया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने एक वर्षीय मासूम छोटू को मृत घोषित कर दिया. वहीं राजरानी और चार वर्षीय सौरभ की हालत नाजुक बनी रहने पर दोनों को कानपुर के हैलट अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनका उपचार जारी है.



घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची और मृत बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मामले की जाफरगंज पुलिस जांच में जुटी है और परिजनों से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.



घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों का कहना है कि मामूली घरेलू विवाद ने एक परिवार को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया. मासूम की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है.