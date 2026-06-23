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कानपुर में महिला सिपाही का आत्मघाती कदम; पति से फोन पर हुई थी कहासुनी, कानपुर जिला अस्पताल रेफर

कानपुर : घाटमपुर थाने में तैनात एक महिला सिपाही के आत्मघाती कदम उठाने का मामला सामने आया है. आरोप है कि पति से विवाद के बाद कथित तौर पर महिला सिपाही ने यह कदम उठाया. ड्यूटी के दौरान महिला सिपाही की तबीयत बिगड़ती देख वहां मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. सहकर्मियों ने आनन-फानन में उन्हें घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत को देखते हुए कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.







महिला सिपाही ने बताया कि उनके पति भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं. सोमवार देर शाम पति उनसे मिलने घाटमपुर आए थे, जहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसके बाद उनका पति गुस्से में वापस लौट गए. उसके बाद जब महिला सिपाही ड्यूटी पर थीं, तब फोन पर दोबारा पति से उनकी कहासुनी हुई, जिससे क्षुब्ध होकर उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया. थाने के भीतर हुई इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सहकर्मियों ने आनन-फानन में उन्हें घाटमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे कानपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है.