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महिला कांस्टेबल से सात साल तक किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाए संबंध, केस दर्ज

भोपाल के मिसरोद थाना इलाके का मामला. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की.

Woman constable raped bhopal
शादी का झांसा देकर महिला कांस्टेबल शोषण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 9:14 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 9:24 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल में महिला अपराधों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. शातिर बदमाशों को अब खाकी का भी खौफ नहीं रहा. ऐसा ही एक मामला मिसरोद थाना इलाके में सामने आया है. यहां एक महिला पुलिसकर्मी के साथ उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर 7 साल तक शोषण किया. जब महिला ने शादी का दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया.

पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी फिलहाल फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार करेंगे.

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार (ETV Bharat)

प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान कोचिंग संस्थान में हुई थी दोनों की मुलाकात

पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय पीड़िता महिला आरक्षक है. उसने पुलिस को बताया कि वर्ष 2015 में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान एक कोचिंग संस्थान में उसकी मुलाकात सुमित रिझारिया से हुई थी. पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई थी. वर्ष 2018 में दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान युवक ने शादी का वादा किया और पहली बार शारीरिक संबंध बनाए.

पीड़िता का आरोप है कि इसके बाद आरोपी लगातार शादी का भरोसा देता रहा और अलग-अलग होटलों में ले जाकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता का कहना है कि वह शादी की उम्मीद में लंबे समय तक उसके साथ रिश्ते में रही. हाल ही में जब उसने शादी की बात की तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया और उससे फोन पर बातचीत भी बंद कर दी. महिला आरक्षक ने मिसरोद थाने पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने कहा, शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया

पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने बताया "महिला आरक्षक ने उसके साथ यौन शोषण की शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. आगे की इन्वेस्टिगेशन जारी है. महिला और आरोपी दोनों काफी लंबे समय से एक-दूसरे को जानते थे. आरोपी ने जब महिला से शादी करने से इनकार कर किया तो महिला ने थाने मे शिकायत की थी. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है."

Last Updated : June 30, 2026 at 9:24 PM IST

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