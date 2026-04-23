पटना में तैनात महिला कॉन्स्टेबल की बेतिया में हत्या! 4 महीने की थी गर्भवती
पटना में तैनात महिला कॉन्स्टेबल की बेतिया में संदिग्ध मौत हुई है. परिजन इसे हत्या बता रहे हैं. आगे पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 23, 2026 at 3:16 PM IST
बेतिया: पटना पुलिस बल में तैनात एक महिला सिपाही की ससुराल में गला घोंटकर हत्या कर दी गई. घटना पश्चिम चंपारण जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के सुपौली गांव में घटी है. मृतका की पहचान 27 वर्षीय संकेशी कुमारी के रूप में हुई है, जो वर्तमान में पटना पुलिस में कार्यरत थी. वह चार महीने की गर्भवती थी.
महिला सिपाही की संदिग्ध मौत: मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही सहोदरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच बेतिया भेज दिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सुजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि ससुराल के अन्य सदस्य घटना के बाद घर छोड़कर फरार हो गए हैं.
क्या बोले परिजन?: मृतका के बड़े भाई दिनेश कुमार जो गौनाहा थाना क्षेत्र के मंगुराहा गांव के ही रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि संकेशी कुमारी ने 7 मार्च 2025 को परिवार की सहमति से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद अपने ससुराल में रह रही थी. 21 अप्रैल 2026 को वह अपनी छोटी बहन की शादी में शामिल होने मायके आई थी, जहां घर में खुशियों का माहौल था.
हत्या को आत्महत्या साबित करने की कोशिश: शादी के अगले दिन सुबह करीब 7 बजे उसका पति गाली-गलौज कर अपने साथ घर ले गया लेकिन उसी दिन शाम करीब 7 बजे उनकी आत्महत्या की खबर मिली. सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. जब मायके पक्ष के लोग सुपौली स्थित ससुराल पहुंचे तो उन्होंने संकेशी कुमारी का शव जमीन पर पड़ा मिला.
"शव पर गला दबाने के निशान थे, जबकि ससुराल पक्ष ने घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की है. हमलोग आए तो ससुराल के अन्य सदस्य गायब थे, केवल पति सुजीत कुमार ही वहां मौजूद था. मेरी बहन को दहेज के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था. नहीं देने पर मारपीट की जा रही थी. दहेज में कार की मांग थी."- दिनेश कुमार, मृतका के भाई
गर्भवती थी संकेशी कुमारी: परिवार के मुताबिक संकेशी कुमारी चार महीने की गर्भवती थी. इस घटना से पूरा परिवार सदमे में है. मृतक की मां ने भी बताया कि पति उसे लगातार प्रताड़ित करता था. उसने कई बार हमें इस बारे में बताया था.
"एक वर्ष पहले संकेशी की शादी हुई थी. वह पटना पुलिस में थी. पति रेलवे में काम करता है. पति लगातार दहेज के लिए उसे परेशान करता था. मारपीट और गाली-गलौज करता था. उसी ने गला घोंटकर हत्या कर दी है."- लगवंती देवी, मृतक की मां
हिरासत में पति: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति सुजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. हालांकि ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी जारी है. सहोदरा थानाध्यक्ष ऋतुराज जायसवाल ने कहा कि मामले में छानबीन चल रही है.
"मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा हो सकेगा."- ऋतुराज जायसवाल, थानाध्यक्ष, सहोदरा
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