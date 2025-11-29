ETV Bharat / state

UP पुलिस की महिला कांस्टेबल ने दी जान, किराए के कमरे में मिली लाश

अलीगढ़: जिले की एक महिला सिपाही की मौत ने पुलिस विभाग को सकते में डाल दिया है. थाना रोरावर में तैनात हेमलता का शव शनिवार दोपहर उसके किराए के मकान में मिला. मूल रूप से आगरा की रहने वाली हेमलता थाना बन्ना देवी क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी में कुछ समय से अकेली किराए के रूम में रह रही थी.



जानकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब 1.30 बजे मकान मालिक की नजर कमरे के अंदर पड़ी तो वह चौंक गए. क्योंकि हेमलता का शव लटका हुआ दिख रहा था. इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे को सील कर जांच शुरू की. शुरुआती जांच में पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने बताया कि हेमा की दिनचर्या सामान्य थी और अभी तक किसी तरह के विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया. टीम ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण कर मौके से साक्ष्य जुटाए. कमरे की स्थिति, रस्सी, जाल और आसपास के सामान की फोटोग्राफी की गई.



पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है. हेमलता अकेले रहती थी और उसके निजी जीवन से जुड़ी जानकारी खंगाली जा रही है. फिलहाल उसके परिवार को सूचना दे दी गई है, जो आगरा से अलीगढ़ पहुंच रहे हैं. परिवार से बातचीत के बाद पुलिस आगे की दिशा तय करेगी. प्राथमिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की वजह और अधिक स्पष्ट हो सकेगी. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है.