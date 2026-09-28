ETV Bharat / state

महिला पुलिसकर्मी से छेड़छाड़, होमगार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हरिद्वार का मामला

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. हरिद्वार में तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने अपने ही दफ्तर में नियुक्त होमगार्ड पर गंभीर आरोप लगाया है. आरोप है कि होमगार्ड ने महिला पुलिसकर्मी के साथ छेड़छाड़ की है. ये मामले हरिद्वार एसएसपी के पास भी पहुंचा है, जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही सिडकुल थाने में मुकदमा भी दर्ज किया गया है.