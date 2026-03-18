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बिहार में महिला सिपाही की रहस्यमयी मौत..पुलिस विभाग में हड़कंप

मुजफ्फरपुर में एक महिला सिपाही की रहस्यमयी मौत हो गयी. सिपाही की लाश उसके ही किराये के कमरे से मिली है.

Woman Constable Died In Muzaffarpur
महिला सिपाही के कमरे के बाहर पुलिस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 18, 2026 at 7:19 AM IST

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मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब महिला सिपाही का शव उसके ही कमरे से बरामद हुआ. घटना पारू थाना क्षेत्र की है. मृतका सिपाही पारू थाना में ही तैनात थी और थाने के पास में एक कमरा लेकर रहती थी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गयी है.

2022 बैच की सिपाही की मौत: मुजफ्फरपुर पुलिस के अनुसार 2022 बैच की महिला सिपाही प्रीति कुमारी लखीसराय की रहने वाली थी. वह अपने पति और एक बच्चा के साथ थाना के पास की किराये का कमरा लेकर रहती थी. सरैया एसडीपीओ गरिमा कुमारी ने बताया कि थाना को सूचना मिली थी, इसके बाद कमरे से शव बरामद किया गया है.

सरैया एसडीपीओ गरिमा कुमारी (ETV Bharat)

"मंगलवार शाम करीब 4 बजे पारू थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि एक महिला सिपाही की लाश कमरे से मिली है. घटनास्थल पर एफएसल की टीम को बुला लिया गया है. डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. महिला सिपाही अपने पति के साथ रहती थी. एक साल का बच्चा भी है. इनके माता-पिता लखीसराय में रहते हैं. उनको सूचना दी गयी है." -गरिमा कुमारी, एसडीपीओ, सरैया मुजफ्फरपुर

'पति-पत्नी में विवाद': आसपास के रहने वाले लोग बताते हैं कि घटना वाले दिन सुबह पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इसके बाद शाम होते-होते उनकी मौत की खबर फैल गई. इससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) भेज दिया.

Woman Constable Died In Muzaffarpur
महिला सिपाही के कमरे के बाहर पुलिस (ETV Bharat)

हिरासत में पति: पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है. शुरुआती जांच में घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा. इस मामले पर मुजफ्फरपुर एसएसपी कांतेश मिश्रा ने कहा कि हर पहलु पर जांच की जा रही है.

"सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. हर बिंदु पर जांच हो रही है. हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. एफएसल टीम घटनास्थल से साक्ष्य ले रही है. पति से भी पूछताछ की जा रही है." -कांतेश मिश्रा, एसएसपी, मुजफ्फरपुर

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