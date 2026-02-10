दहेज की मांग से टूटी शादी, निराश युवती ने की आत्महत्या,मातम में बदला खुशियों का माहौल
दहेज में सोने की चेन, तीन लाख रुपये और चार पहिया वाहन की मांग से टूटी दुल्हन ने की आत्महत्या
कौशांबी: जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. दहेज की मांग से आहत होकर, शादी से महज 24 घंटे पहले एक युवती ने ज़हरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
घटना सरायअकिल थाना क्षेत्र के जवाहरगंज गांव का है, यहां फूलचंद्र की बेटी सिंपी की शादी 10 फरवरी को उजहिनी गांव निवासी अनिल कुमार से तय थी. शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, घर में खुशी का माहौल था. शादी की खुशी में घर पर लोग तैयारियों के साथ गाना बजाना कर रहे थे. तभी सिंपी ने ज़हरीला पदार्थ निगल पी लिया.
मां शकुंतला देवी के मुताबिक 9 फरवरी को अनिल कुमार ने फोन कर सिंपी को मिलने बुलाया और दहेज में सोने की चेन, तीन लाख रुपये नकद और एक चार पहिया वाहन की मांग रखी. सिंपी ने मंगेतर से हाथ जोड़कर कहा कि उसके पिता इतनी बड़ी रकम देने में सक्षम नहीं हैं. परिजनों के मुताबिक, इस पर आरोपी मंगेतर ने कहा कि जब हैसियत नहीं थी तो सरकारी नौकरी वाला लड़का क्यों पसंद किया.
इस बात से मानसिक रूप से टूट चुकी सिंपी घर लौटी और जहरीला पदार्थ निगल लिया. हालत बिगड़ने पर परिजनों उसे प्रयागराज ले गए, जहां इलाज के दौरान सिंपी की मौत हो गई. मौत की खबर मिलते ही शादी वाले घर में मातम छा गया. मामले में आरोपी मंगेतर ने अलग बयान देते हुए कहा है कि मृतका का किसी अन्य युवक से संबंध था और उसी युवक ने फोन कर शादी न करने की धमकी दी थी.
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक मृत लड़की के घर वालों के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, रिपोर्ट के बाद सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी. वही मंगेतर ने भी लड़की के किसी और से संबंध होने की जानकारी दी है. इसकी भी जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा.
