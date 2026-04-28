कानपुर में दो मासूम बेटियों संग महिला ने किया सुसाइड; मायके में रह रही थी, पुलिस जांच में जुटी
महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 3:34 PM IST
कानपुर : जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नजफगढ़ में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली. मंगलवार सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नजफगढ़ निवासी रामपाल की बेटी चांदनी (33) की शादी 12 साल पहले मैनपुरी के राकेश से हुई थी. तीन साल पहले महिला अपनी बेटियों के साथ पिता के घर आ गई थी. मंगलवार सुबह अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. मां शांति देवी के पूछने पर महिला ने बताया कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है. जानकारी के बाद तीनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने तीनों का मृत घोषित कर दिया.
मृतका के पिता गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते हैं. घटना के वक्त घर पर केवल महिलाएं और बच्चे थे. पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है.
महाराजपुर थाना प्रभारी राजेश कुमार ने बताया कि महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मौत का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं है. मामले की गहनता से जांच की जा रही है.
एडीसीपी पूर्वी शिवा सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला ने स्वयं और अपनी दो बच्चियों के साथ आत्महत्या की कोशिश की है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है और परिवार के सदस्यों व आस-पास के लोगों से पूछताछ की जा रही है. तहरीर प्राप्त होने पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
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