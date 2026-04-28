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कानपुर में दो मासूम बेटियों संग महिला ने किया सुसाइड; मायके में रह रही थी, पुलिस जांच में जुटी

कानपुर : जिले के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नजफगढ़ में एक महिला ने अपनी दो बेटियों के साथ आत्महत्या कर ली. मंगलवार सुबह हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें हैलट अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.





पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, नजफगढ़ निवासी रामपाल की बेटी चांदनी (33) की शादी 12 साल पहले मैनपुरी के राकेश से हुई थी. तीन साल पहले महिला अपनी बेटियों के साथ पिता के घर आ गई थी. मंगलवार सुबह अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ने लगी. मां शांति देवी के पूछने पर महिला ने बताया कि उसने आत्महत्या की कोशिश की है. जानकारी के बाद तीनों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने तीनों का मृत घोषित कर दिया.





मृतका के पिता गुजरात की एक फैक्ट्री में काम करते हैं. घटना के वक्त घर पर केवल महिलाएं और बच्चे थे. पुलिस को घर से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. पुलिस पड़ोसियों और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर रही है.



