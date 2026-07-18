अश्लील तस्वीरें वायरल की धमकियों से परेशान 19 वर्षीय युवती ने की खुदकुशी, जीजा पर गंभीर आरोप
दामाद लगातार परिवार की बेटियों को फोन कर धमकी दे रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 4:25 PM IST
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को एक 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. परिजनों का आरोप है कि युवती का जीजा बहन के द्वारा दर्ज मुकदमा वापस न लेने पर अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था, जिससे आहत होकर युवती ने यह कदम उठाया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच शुरू कर दी है.
एसीपी दिलीप कुमार सिंह के आनुसार, कल्याणपुर फर्नीचर व्यापारी की मंझली बेटी के साथ उसके पति फर्रुखाबाद निवासी ने बीते रोज मारपीट की थी. इस मामले में पत्नी ने पति के खिलाफ कल्याणपुर थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी. परिजनों का आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही दामाद लगातार परिवार की अन्य बेटियों को फोन कर दबाव बना रहा था.
उसने 19 वर्षीय छोटी साली को भी धमकी दी थी कि यदि उसकी बहन ने मुकदमा वापस नहीं लिया, तो वह उसकी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा. लगातार मिल रही धमकियों के कारण युवती गहरे मानसिक तनाव में थी.
शनिवार सुबह युवती ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई. सूचना पर पहुंची कल्याणपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
एसीपी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों ने दामाद पर गंभीर आरोप लगाये हैं. मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के संकलन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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