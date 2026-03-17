कानपुर में बेटे की मौत के बाद मां ने भी की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी
कल्याणपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 17, 2026 at 12:17 PM IST
कानपुर: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने बेटे की मौत का सदमा न सह पाने के कारण फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना सोमवार दोपहर की है, जब महिला का शव घर के अंदर पंखे से लटका मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. मृतक महिला की पहचान आवास विकास-3 निवासी उर्मिला देवी (56) के रूप में हुई है. वह स्थानीय कारोबारी देवी दयाल पाल की पत्नी थी.
बेटे ने तीन साल पहले किया था सुसाइड: परिजनों के मुताबिक, उर्मिला देवी के बड़े बेटे मोहित ने करीब तीन साल पहले घर में ही सुसाइड कर लिया था. बड़े बेटे की मौत के बाद से ही उर्मिला देवी गहरे मानसिक तनाव में थीं और उनका इलाज चल रहा था. सोमवार को उन्हें दवा दिलाने ले जाना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने फांसी लगा ली.
मचा घर में चीख-पुकार: घटना का खुलासा तब हुआ जब दोपहर में देवी दयाल पाल दुकान से खाना खाने घर लौटे. कमरे का दरवाजा खटखटाने पर जब बहू शिवानी ने गेट खोला और कमरे की ओर देखा, तो उर्मिला देवी का शव दुपट्टे के सहारे पंखे से लटका हुआ था. घर में चीख-पुकार मचने पर पड़ोस के लोग जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया.
कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सामने आया है कि महिला बेटे की मौत के बाद से मानसिक तनाव में रहती थी, जिसके चलते उनका इलाज भी चल रहा था. सोमवार को उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है. आगे की कार्रवाई की जा रही है.