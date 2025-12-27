ETV Bharat / state

हिमाचल में बेटी का शव सड़क पर रख कर क्यों बैठे रहे लोग? हैरान करने वाला है पूरा मामला

हमीरपुर: भोरंज उपमंडल में एक 23 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिला. शुक्रवार (26 दिसंबर) शाम करीब 6 बजे मृत महिला के मायका पक्ष और स्थानीय ग्रामीणों ने हथली पुल पर चक्का जाम कर दिया. इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क के बीच बैठ गईं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की. मृत महिला की पहचान शिवानी उर्फ रीतू पत्नी वीरेंद्र सिंह, निवासी चंबोह के रूप में हुई है.

मायका पक्ष वालों ने किया चक्का जाम

नवविवाहिता की मौत के बाद मायका पक्ष के लोग मेडिकल कॉलेज हमीरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हंगामा किया और पुलिस से न्याय की मांग की. इसके साथ ही गुस्साए ग्रामीणों ने हथली पुल पर चक्का जाम कर दिया. जिससे दोनों ओर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया. कई वाहन घंटों तक जाम में फंसे रहे. ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा. डीएसपी लालमन शर्मा ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर परिजनों और ग्रामीणों से बातचीत की और उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया. उसके बाद लोग शांत हुए.