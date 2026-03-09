ETV Bharat / state

पति के सामने बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, दोनों की दर्दनाक मौत, मायके वालों का गंभीर आरोप

वाराणसी: जंसा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे मां-बेटी का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. दवा लेने के बहाने घर से निकली थी महिला: जानकारी के अनुसार , जंसा थाना क्षेत्र के चौखंडी रेलवे लाइन के पास लच्छीपुर गांव निवासी अनीता देवी (22) अपनी तीन साल की बेटी दर्शना के साथ रहती थी. उसका पति अजीत कुमार मुंबई में नौकरी करता है और घर कम ही आता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.

सोमवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद अनीता देवी अपनी बेटी को लेकर दवा लेने के बहाने घर से निकल गई. पति अजीत कुमार भी उसके पीछे-पीछे चला गया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चौखंडी रेलवे लाइन के पास पहुंचते ही महिला अचानक गोद में बेटी को लेकर रेलवे पटरी की ओर दौड़ पड़ी. आसपास मौजूद लोग उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक सामने से आ रही सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन से मां-बेटी टकरा गईं. ट्रेन से टकराने के बाद दोनों के शव कई टुकड़ों में बंट गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. घटना के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जुट गई. पति अजीत कुमार भी मौके पर शव से लिपटकर बिलखता रहा.

रेलवे पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा: घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. रेलवे गेटमैन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.