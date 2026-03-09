पति के सामने बेटी को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, दोनों की दर्दनाक मौत, मायके वालों का गंभीर आरोप
आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने दोनों शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, पुलिस मामले की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 8:53 PM IST
वाराणसी: जंसा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति से विवाद के बाद एक महिला ने अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, जिससे मां-बेटी का शव बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.
दवा लेने के बहाने घर से निकली थी महिला: जानकारी के अनुसार, जंसा थाना क्षेत्र के चौखंडी रेलवे लाइन के पास लच्छीपुर गांव निवासी अनीता देवी (22) अपनी तीन साल की बेटी दर्शना के साथ रहती थी. उसका पति अजीत कुमार मुंबई में नौकरी करता है और घर कम ही आता था. इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था.
सोमवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई. इसके बाद अनीता देवी अपनी बेटी को लेकर दवा लेने के बहाने घर से निकल गई. पति अजीत कुमार भी उसके पीछे-पीछे चला गया.
वहीं पूरे मामले पर कैंट जीआरपी प्रभारी रजोल नागर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.
यह भी पढ़ें: बनारस में छात्रा की संदिग्ध हालात में आत्महत्या के मामले में हॉस्टल संचालक के खिलाफ FIR
यह भी पढ़ें: पहले की लव मैरिज फिर दोनों में हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर लाइव आकर की आत्महत्या