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"इन्हें ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि दोबारा कोई ऐसा न सोचे", विवाहिता ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट से खुली ससुराल वालों के जुल्मों की पोल

कानपुर में घरेलू कलह और प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने दी जान, सुसाइड नोट में बयां किया दर्द

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विवाहिता ने की खुदकुशी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:53 PM IST

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कानपुर: बिधनू थाना क्षेत्र के गुरु का पुरवा इलाके में एक विवाहिता के आत्महत्या का मामला सामने आया है, जहां 29 वर्षीय सुमन उर्फ गुड़िया ने अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है. इधर मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है. सूचना के आधार पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट बरामद किया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

मृतका के पिता नवाब सिंह ने बताया कि सुमन की शादी 9 साल पहले बिधनू के बस चालक इंद्रजीत के साथ हुई थी. उनके दो बच्चे श्याम (7) और भूमि (4) हैं. शादी के बाद से ही पति और ससुरालवाले प्लॉट खरीदने के लिए 10 लाख रुपए की दहेज की मांग को लेकर सुमन के साथ मारपीट करते थे. उन्होंने यह भी बताया कि शादी के दो साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने मारपीट कर बेटी को नहर में भी फेंक दिया था, जिस समय रिश्तेदारों के माध्यम से दोनों पक्षों में समझौता करा दिया गया था.

पीड़ित पिता नवाब सिंह ने आगे बताया कि बीते 19 मई को पति इंद्रजीत ने सुमन के साथ फिर से मारपीट की थी, जिसके बाद वह अपनी बेटी और बच्चों को मायके ले आए थे. हालांकि, पति के दोबारा मारपीट न करने के आश्वासन पर उन्होंने 28 जुलाई को बेटी को वापस ससुराल भेजा था. अब सोमवार को पड़ोसियों से सुमन के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली. वहीं, मृतका के बच्चों ने अपने नाना को बताया कि सुबह स्कूल जाते समय उनके पिता ने मां सुमन की पिटाई की थी और जब वे स्कूल से लौटे तो मां फंदे से लटकी हुई मिली. मृतका के कपड़े फटे मिलने की वजह से परिजनों ने हत्या करके शव को फंदे पर लटकाने का आरोप लगाया है.

इधर सूचना के आधार पर मौके पर पहुंची पुलिस को जांच के दौरान एक फटा हुआ सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें मृतका ने लिखा है कि सभी लोगों ने मिलकर उसे बहुत परेशान कर दिया था. उसने आरोप लगाया कि कल्लू फोन करके उसे गालियां देता था. परिवार के सदस्य काजोल, लक्ष्मी उसके जेवरात, चेन, हार, कंगन, मंगलसूत्र, भूमि की चांदी की तीन चेन और गुल्लक में पिछले 3 साल से जमा किए गए पैसे और सारा सामान उठाकर ले गई हैं. उसने लिखा कि उसे और उसके बच्चों को मरने के हाल पर छोड़ दिया गया है और सबको अनाथ कर दिया गया है.

इसके अलावा भी मृतका ने रिश्तेदारों से पैसों के लेनदेन की जानकारी लिखी है. साथ ही विशाल, बैताल विजय, कल्लू, जया, लक्ष्मी, काजोल, मंजू और महिपाल का जिक्र करते हुए कानून से गुहार लगाई कि इन सभी को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि फिर कभी किसी के साथ ऐसा न हो. सुमन ने आरोप लगाया कि पति को शराब पिलाकर उसे रोज पिटवाया जाता था, वह पिछले 9 साल से यह सब टॉर्चर सह रही थी, लेकिन अब उससे और सहन नहीं हो पा रहा है.

विधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट मिला है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. सभी आरोपों की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लिखित तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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