लखनऊ में महिला ने किया सुसाइड, डेढ़ घंटे तक ऑडियो कॉल के बाद उठाया कदम

लखनऊ : ठाकुरगंज इलाके में एक विवाहिता (28) ने सोमवार देर रात में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से ठीक पहले अज्ञात इंस्टाग्राम आईडी पर करीब डेढ़ घंटे तक ऑडियो कॉल की बात सामने आई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया. मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.









​मृतका के पति के मुताबिक, रात करीब 9:45 बजे एक इंस्टाग्राम आईडी से कॉल आई थी. यह ऑडियो कॉल लगातार 1 घंटा 45 मिनट तक चली और रात 11:29 बजे कटी.

उन्होंने बताया कि पत्नी की मौत के बाद भी उसी आईडी से रात 12:25 बजे फिर कॉल आई, लेकिन नेट बंद होने के कारण वह रिसीव नहीं हो सकी. ​सोमवार रात पत्नी ने अपने भाई को खाना खिलाया और कमरे में सोने चली गई.