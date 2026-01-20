लखनऊ में महिला ने किया सुसाइड, डेढ़ घंटे तक ऑडियो कॉल के बाद उठाया कदम
इंस्पेक्टर ठाकुरगंज ओमवीर सिंह ने बताया कि ठाकुरगंज पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 6:18 PM IST|
Updated : January 20, 2026 at 6:57 PM IST
लखनऊ : ठाकुरगंज इलाके में एक विवाहिता (28) ने सोमवार देर रात में आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने से ठीक पहले अज्ञात इंस्टाग्राम आईडी पर करीब डेढ़ घंटे तक ऑडियो कॉल की बात सामने आई है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया. मोबाइल को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुट गई है.
मृतका के पति के मुताबिक, रात करीब 9:45 बजे एक इंस्टाग्राम आईडी से कॉल आई थी. यह ऑडियो कॉल लगातार 1 घंटा 45 मिनट तक चली और रात 11:29 बजे कटी.
उन्होंने बताया कि पत्नी की मौत के बाद भी उसी आईडी से रात 12:25 बजे फिर कॉल आई, लेकिन नेट बंद होने के कारण वह रिसीव नहीं हो सकी. सोमवार रात पत्नी ने अपने भाई को खाना खिलाया और कमरे में सोने चली गई.
उन्होंने बताया कि मां ने उसे फोन किया. कोई जवाब ना मिलने पर भाई ने कमरे का दरवाजा खटखटाया. अंदर से कोई हलचल न होने पर भाई ने खिड़की से अंदर झांका, तो महिला मृत अवस्था में पड़ी हुई थी. पति का आरोप है कि महिला के नाम की आईडी से कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे परेशान होकर पत्नी ने यह कदम उठाया.
पुलिस अब उस इंस्टाग्राम आईडी की डिटेल्स खंगाल रही है, जिससे महिला की लंबी बात हुई थी. साइबर सेल की मदद से मोबाइल का डेटा रिकवर किया जा रहा है, ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके.
