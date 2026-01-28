ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो की इलाज के दौरान मौत, ससुराल पर गंभीर आरोप

आरोप है कि 22 जनवरी 2026 को ससुराल पक्ष और पति द्वारा हमला किया गया. जिससे उसके सिर में गंभीर चोटे आई.

महिला कमांडो की मौत का मामला
महिला कमांडो की मौत का मामला (ETV BHARAT)
नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही महिला कमांडो की मंगलवार को गाजियाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. महिला कांस्टेबल दिल्ली के ग्रेटर कैलाश- एक थाने के स्पेशल सेल में बतौर कमांडो तैनात थी. उनका विवाह साल 2023 में अंकुर से हुआ था. अंकुर रक्षा मंत्रालय में क्लर्क के पद पर तैनात है.

महिला कमांडो को गंभीर इलाज के लिए अस्पताल, मोहन गार्डन दिल्ली में भर्ती कराया गया. जहां से 24 जनवरी 2026 को इलाज के लिए गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया. 27 जनवरी को देर शाम इलाज के दौरान यशोदा अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई.

मंगलवार को हुआ पोस्टमार्टम

अस्पताल ने महिला कमांडो की मौत की सूचना थाना सिहानी गेट पुलिस को दी. सिहानी गेट पुलिस द्वारा मामले की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई. मंगलवार को ही महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया गया. मंगलवार देर रात दिल्ली पुलिस की एक टीम गाजियाबाद के सिहानी गेट थाने पहुंची और पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य प्राप्त किए.

आरोपी पति हुआ गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मोहन गार्डन थाने में आरोपी पति अंकुर के खिलाफ मृतका के भाई निखिल की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया था. 22 जनवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है.

मृतका के भाई निखिल के मुताबिक, साल 2023 में अंकुर से प्रेम विवाह हुआ था. विवाह के कुछ हफ्ते बाद से ही ससुराल वाले दहेज की मांग करते थे और अक्सर दबाव बनाने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया करते थे. 22 जनवरी को बहन के घर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी जानकारी बहन ने फोन करके दी थी. बहन से फोन पर बातचीत हो रही थी इसी दौरान पति ने बहन के सर पर कई वार किए. बहन के सिर में गंभीर चोटें आई थी. हमने तुरंत बहन को मोहन गार्डन स्थित तारा का अस्पताल में भर्ती किया था.

"27 जनवरी 2025 को उपचार के दौरान महिला कमांडो की मृत्यु हो जाने की सूचना थाना सिहानी गेट पर प्राप्त होने के उपरांत पंचायत नामा की कार्रवाई एसीपी कवि नगर द्वारा की गई. बाद पीएम मृतका के शव को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया- उपासना पांडे, एसीपी नंदग्राम

