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चूरू में नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला

पानी की टंकी पर चढ़ी महिला ( ETV Bharat Churu )

चूरू: नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर एक महिला गुरुवार को राजकीय भरतिया अस्पताल परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर महिला को सुरक्षित नीचे उतारा और मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई.

सदर थाने के सब इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि महिला की नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज है. नाबालिग के बयान दर्ज किए गए थे. इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया. वहां की प्रक्रिया के बाद नाबालिग को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी रिश्तेदार महिला के पास भेज दिया गया था.