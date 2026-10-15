चूरू में नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी महिला
पुलिस ने उसकी नाबालिग बेटी को उसके रिश्तेदार के पास भेज दिया था, परिवादी महिला इसका विरोध कर रही थी.
Published : October 15, 2026 at 3:19 PM IST
चूरू: नाबालिग बेटी की बरामदगी की मांग को लेकर एक महिला गुरुवार को राजकीय भरतिया अस्पताल परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर महिला को सुरक्षित नीचे उतारा और मेडिकल के लिए अस्पताल ले गई.
सदर थाने के सब इंस्पेक्टर हंसराज ने बताया कि महिला की नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज है. नाबालिग के बयान दर्ज किए गए थे. इसके बाद उसे बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया. वहां की प्रक्रिया के बाद नाबालिग को उसकी इच्छा के अनुसार उसकी रिश्तेदार महिला के पास भेज दिया गया था.
बेटी के बयान बदलने का लगाया आरोप: महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के बयान बदल दिए गए और मामले में उसकी शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की गई. महिला की मांग है कि उसकी बेटी को वापस दिलाया जाए. उसकी बात नहीं सुनी गई तो वह पानी की टंकी पर चढ़ गई. महिला ने 12 सितंबर 2026 को संगरिया थाने में परिवाद देकर अपनी नाबालिग बेटी को बरामद करने की मांग की थी.
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परिवाद में उसने बताया था कि उसकी बेटी 4 सितंबर 2026 को बिना बताए घर से चली गई थी. बाद में उसे जानकारी मिली कि बेटी संगरिया के गुरुनानक नगर निवासी किसी महिला के पास है. परिवाद में आरोप लगाया कि उसकी बेटी जिस महिला के पास है, वह लड़कियों को बेचने का काम करती है और बुजुर्ग व्यक्तियों से शादी करवाती है. महिला ने यह भी आरोप लगाया था कि बेटी को लेने पहुंचने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकियां दी गईं. सब इंस्पेक्टर ने बताया कि फिलहाल महिला को पुलिस ने टंकी से नीचे उतार लिया है. मामले में महिला की मांग और बच्ची की बरामदगी को लेकर आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है.