ETV Bharat / state

गोद में बच्चा लेकर लखनऊ हाईकोर्ट की छत पर चढ़ी महिला, बोली- सुसाइड कर लूंगी, सिर्फ तारीख मिल रही

बच्चे को गोद में लेकर छत पर चढ़ी महिला. ( Photo Credit; High court lawyer )

लखनऊ : हाईकोर्ट की पांचवीं मंजिल की छत पर एक महिला अपने मासूम बच्चे के साथ चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी. इससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. महिला की बात सुनकर बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हो गये. लोगों ने महिला को समझाने की कोशिश तो महिला और उग्र हो गयी.

करीब एक घंटे तक हाईकोर्ट में हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. किसी तरह लोगों ने उसे बातों में उलझाये रखा. इसी दौरान सुरक्षाकर्मियों ने छत पर चढ़कर महिला को नीचे उतारा. महिला मूल रूप से गोंडा जनपद की रहने वाली है.

महिला ने बताया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर तलाक का मुकदमा दायर किया था. कई साल बीत जाने के बावजूद तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे हतोत्साहित होकर आत्महत्या करने के लिए छत पर चढ़ गयी थी.

महिला ने बताया, करीब दो साल पहले गोंडा के मोहम्मद साबिर से प्रेम विवाह किया था. शादी के कुछ दिन बाद से ही साबिर मारपीट करने लगा. इसी दौरान वह गर्भवती हो गयी. मारपीट से परेशान होकर तलाक की अर्जी डाली थी.