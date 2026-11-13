ETV Bharat / state

कुशीनगर में भाई की मौत पर न्याय को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, तहसीलदार के आश्वासन पर नीचे उतरी

भाई की मौत पर न्याय को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती ( Photo Credit: ETV Bharat )

कुशीनगर: कप्तानगंज में भाई की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट एक युवती शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती के टावर पर चढ़ने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा-बुझा कर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा.

दरअसल, पूरा मामला कप्तानगंज नगर पंचायत के चकबंदी चौक का है. बीते 11 अगस्त को दो पक्षों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद हुआ. 14 अगस्त को कप्तानगंज के चकबंदी चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें युवती के भाई की मौत हो गई.