कुशीनगर में भाई की मौत पर न्याय को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती, तहसीलदार के आश्वासन पर नीचे उतरी
भाई की मौत मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट युवती न्याय की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 7:13 PM IST
कुशीनगर: कप्तानगंज में भाई की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट एक युवती शुक्रवार को मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती के टावर पर चढ़ने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझा-बुझा कर युवती को सुरक्षित नीचे उतारा.
दरअसल, पूरा मामला कप्तानगंज नगर पंचायत के चकबंदी चौक का है. बीते 11 अगस्त को दो पक्षों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद हुआ. 14 अगस्त को कप्तानगंज के चकबंदी चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें युवती के भाई की मौत हो गई.
भाई की मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट युवती न्याय की मांग को लेकर चकबंदी चौक स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई. युवती के टावर पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को समझाने-बुझाने का प्रयास शुरू किया.
करीब चार घंटे तक पुलिस और प्रशासन की टीम युवती को नीचे उतारने के लिए प्रयास करती रही, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी रही. इसके बाद कप्तानगंज के तहसीलदार अभिषेक मिश्रा मौके पर पहुंचे. उन्होंने लाउडस्पीकर के माध्यम से युवती से बातचीत की और उसकी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
तहसीलदार के आश्वासन के बाद युवती मोबाइल टावर से सुरक्षित नीचे उतरी, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली. भाई की मौत के मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर युवती की नाराजगी और न्याय की मांग ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि प्रशासन युवती की शिकायत पर क्या कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है.
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