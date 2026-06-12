कानपुर देहात में पुलिस से नाराज होकर महिला मोबाइल टावर पर चढ़ी; हाई वोल्टेज ड्रामा
देर शाम पुलिस के काफी समझाने-बुझाने के बाद टावर से नीचे उतरी महिला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:53 PM IST
कानपुर देहात: जिले के मंगलपुर क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस से नाराज होकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया. महिला करीब 100 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गई. उसका आरोप है कि पति के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. जब थाने पर शिकायत दी तो पुलिस ने को कार्रवाई नहीं की गई. पुलिस ने महिला को समझा-बुझाकर किसी तरह देर शाम नीचे उतारा.
इस संबंध में पीड़िता के पति ने बताया कि उनके ताऊ का धारा 151 के तहत चालान किया गया था. जिसके बाद उनकी पत्नी और वो उन्हें खाना देने के लिए मंगलपुर थाने गए हुए थे. आरोप है कि थाने से लौटते समय उनके खेत के पास पहले से 10 से 12 लोग घात लगाए हुए बैठे थे. जैसे ही वे लोग पास पहुंचे आरोपियों ने पत्नी और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. इसके साथ ही आरोपियों ने पत्नी का मंगलसूत्र छीन कपड़े फाड़ दिए. जबरन झाड़ियों की ओर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया. शोर मचाने पर भाग निकले.
घटना के बाद पत्नी द्वारा आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई .महिला का आरोप है कि 8 जून से वह लगातार पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जिसके बाद मोबाइल टावर पर चढ़ गई.
टावर पर चढ़ने के बाद पीड़िता ने पुलिस मांग की है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर टावर के पास नहीं लाएगी तब तक वह नीचे नहीं उतरेगी. पुलिस ने अगर अभी कोई एक्शन नहीं लिए तो वह टावर से कूद कर जान दे देगी. मंगलपुर थाना प्रभारी महेश दुबे ने बताया कि महिला ने 8 जून को गांव के रहने वाले कुछ लोगों और करीब 6 से 7 अज्ञात के खिलाफ शिकायत की थी. दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. पुलिस ने शिकायत पर एनसीआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ धारा 151 की कार्रवाई भी की थी. हालांकि महिला जो आरोप लगा रही है, पुलिस उसकी जांच करेगी. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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