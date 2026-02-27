ETV Bharat / state

महराजगंज में प्रेमी से शादी की जिद में टॉवर पर चढ़ी युवती, पुलिस ने नेपाल से युवक को मौके पर बुलाया, आश्वासन के बाद उतरी नीचे

महराजगंज: जिले के निचलौल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवती, प्रेमी से शादी की जिद में मोबाइल टॉवर पर चढ़ गई. करीब तीन घंटे चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद, पुलिस द्वारा नेपाल से प्रेमी को बुलाने के बाद युवती नीचे उतरी.

जानकारी के अनुसार, युवती का पड़ोसी गांव के एक युवक से पिछले कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन युवक के परिजनों ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी. इस दौरान युवक नेपाल चला गया, जब युवती को यह जानकारी मिली तो वह आहत हो गई.

शुक्रवार सुबह करीब चार बजे युवती सहरी खाकर घर से निकली और टावर पर चढ़ गई. सुबह सात बजे जब ग्रामीणों ने उसे गांव के मोबाइल टावर पर चढ़ा देखा तो हड़कंप मच गया. लोगों ने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी गई.

निचलौल थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और काफी देर तक युवती को समझाया, लेकिन वह प्रेमी को बुलाने और शादी का आश्वासन मिलने तक नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई.