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प्रेम प्रसंग में हाई वोल्टेज ड्रामा: शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती

युवती गांव के ही एक युवक से विवाह करना चाहती है, लेकिन दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं.

मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती
मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 6, 2026 at 10:00 AM IST

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भरतपुर : प्रेम प्रसंग में शादी की जिद पर अड़ी एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा कर दिया. 20 वर्षीय युवती अंतरजातीय विवाह की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई. करीब 3 घंटे से मोबाइल टावर पर बैठी युवती को नीचे उतारने के लिए पुलिस, प्रशासन और परिजनों को मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन युवती अपनी मांग पर अड़ी हुई है.

एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस और प्रशासन की टीम पूरी सतर्कता के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है और युवती से बातचीत कर उसे समझाने का प्रयास कर रही है. युवती गांव के ही एक युवक से विवाह करना चाहती है, लेकिन दोनों के परिजन इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं. इसी बात से आक्रोशित होकर युवती सोमवार सुबह अचानक गांव में लगे मोबाइल टावर पर चढ़ गई और शादी की मांग को लेकर वहीं बैठ गई.

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. सदर थाना और झील पुलिस चौकी का जाप्ता तुरंत मौके पर पहुंचा और हालात को संभालने में जुट गया. इसके साथ ही बयाना से एडिशनल एसपी हरिराम कुमावत और एसडीएम दीपक मित्तल भी मौके पर पहुंच गए. मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पहले परिजनों और ग्रामीणों की मदद से युवती को समझाने का प्रयास किया. बाद में युवक को भी मौके पर बुलाया गया, ताकि उसकी बात से युवती को नीचे उतरने के लिए राजी किया जा सके. लगातार समझाइश के बावजूद युवती टावर से उतरने को तैयार नहीं है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम को भी मौके पर बुलाने की तैयारी की. किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए एंबुलेंस को भी मौके के लिए रवाना किया गया.

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