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गोरखपुर में 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, बोली- दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, CM योगी से मिलवा दो

महिला का दावा है कि वह जनता दरबार में तीन बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

बेटियों को लेकर टंकी पर चढ़ी महिला.
बेटियों को लेकर टंकी पर चढ़ी महिला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 9:10 PM IST

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गोरखपुर : सहजनवा थाना क्षेत्र की एक महिला रविवार को अपनी दो बेटियों के साथ 100 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर चढ़कर जान देने की कोशिश की. महिला मुख्यमंत्री से मिलने की मांग पर कर रही थी. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया. समझाने पर महिला दोनों बच्चियों के साथ सुरक्षित नीचे उतरी.

महिला का दावा है कि तीन बार सीएम योगी के जनता दरबार में गुहार लगा चुकी है. लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. महिला ने कहा, मेरी जमीन पर दबंगों का कब्जा है. सात साल से शासन-प्रशासन से शिकायत कर रही हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. जब जमीन और मान-सम्मान ही नहीं रहेगा तो मैं जी के क्या करूंगी. आत्महत्या करने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ी थी.

पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप. (Video Credit; ETV Bharat)

मुख्यमंत्री के नाम पर करते हैं टार्चर : महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग मुख्यमंत्री का नाम बदनाम कर उसकी जमीन पर कब्जा कर लिए. तीन बार जनता दरबार में भी जा चुकी हूं. बावजूद इसके दबंग बार-बार मुख्यमंत्री के नाम पर उसे टॉर्चर करते रहते हैं. महिला ने सहजनवा पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया. कहा, थाने पर जाती हूं तो पुलिस वाले भद्दी- भद्दी गाली देते हैं. उसके पति को जबरन थाने लाया जाता है.

खुद को आरोपी बताते हैं सीएम का करीबी : गोरखपुर के मुस्तफाबाद उर्फ मलहुर की रहने वाली पीड़ित महिला कृष्ण कांति सिंह ने आरोप लगाया, विपक्षी विष्णु प्रताप और प्रेम चंद ने 2017 में योगी बाबा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन पर कब्जा कर लिया. आरोपी बार-बार गोरखनाथ मंदिर और मुख्यमंत्री की धमकी देते हैं. खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताते हैं. मंदिर में मौजूद लोगों के सह पर बार-बार मेरे पति राहुल प्रताप सिंह को पुलिस थाने ले आती है. पुलिस द्वारा टार्चर कराया जाता है.

दबंगों ने खेत में चलाई जेसीबी : महिला ने कहा कोर्ट के जरिए फैसला हुआ, प्रशासन का सहयोग मिला. पांच बीघे जमीन पर उसने एक दिन पहले धान की रोपाई की तो उसे विपक्षी पार्टी विष्णु प्रताप और प्रेम चंद द्वारा धान की रोपाई को जेसीबी मशीन से उखाड़कर दोबारा उसने रोपाई करा लिया गया. महिला ने कहा कि इसी वजह से वे थक हारकर पानी के टंकी पर आत्महत्या करने के लिए चढ़ी.

आरोपी ने किया जबरन कब्जा : सहायक चकबंदी अधिकारी मनीष चंद सिंह ने बताया, यह प्रकरण 2018 से मेरे संज्ञान में है. यह गांव मुस्तफाबाद उर्फ मलहुर 2023 से चकबंदी में आया है. तभी से पीड़िता कांटेक्ट में है. महिला की शिकायत है कि यह जमीन उसके नाम पर है. कुछ लोगों ने पट्टा की जमीन कहकर कब्जा कर लिया है. जांच किया गया तो जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम खतौनी में नहीं था.

सहायक चकबंदी अधिकारी ने कहा कि जांच के बाद खतौनी पर महिला का नाम चढ़ा दिया गया है. खतौनी के हिसाब से महिला सही है, लेकिन यह विधिक प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि आज टंकी पर महिला चढ़ गई थी, जिसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया है. एसडीएम सदर से मिलने के बाद मौके पर जाकर जो भी न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा मदद की जाएगी.

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