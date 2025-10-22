ETV Bharat / state

आप ही करतें हैं खुद से पंखे की सफाई तो हो जाएं सतर्क, पंखे की सफाई हो सकती है जानलेवा, जानिए कैसे

गया जी: घर में बिजली की चीजों के प्रति कभी भी लापरवाही ना बरतें हमेशा सतर्क रहें. जी हां हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है. बिहार के गया जी में पंखे में आए बिजली के करंट से एक महिला की जान चली गई.हादसा तब हुआ जब महिला पंखे की सफाई कर रही थी. इसी क्रम में अचानक उसमें बिजली का करंट आया. करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई. जहां तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.



गया में पंखे की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आई महिला : बिहार में पंखे की सफाई दौरान बिजली का करंट आने से महिला की जान चली गई. जानकारी के अनुसार यह घटना गया जी के गुरुआ बाजार के ऊपरडीह मोहल्ले की है. बताया जा रहा है कि ऊपरडीह मोहल्ले के कपड़ा कारोबारी डोमन प्रजापत की पत्नी 33 वर्षीय संगीता देवी पंखे की झाड़पोंछ कर रही थी. इसी क्रम में अचानक उसमें बिजली का करंट आया, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

महिला को घायल हालत में अस्पताल में कराया भर्ती : घटना की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया. परिजनों ने तुरंत उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. फिर बाद में चिंताजनक हालत में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया.