आप ही करतें हैं खुद से पंखे की सफाई तो हो जाएं सतर्क, पंखे की सफाई हो सकती है जानलेवा, जानिए कैसे

गया जी के गुरुआ बाजार के ऊपरडीह मोहल्ले मे सफाई के दौरान पंखे में आया करेंट. महिला बुरी तरह झुलसी ,इलाज के दौरान हुई मौत

गयाजी में पंखे में आया बिजली का करंट, साफ करने वाली महिला की गई जान
गयाजी में पंखे में आया बिजली का करंट, साफ करने वाली महिला की गई जान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 22, 2025 at 7:36 AM IST

गया जी: घर में बिजली की चीजों के प्रति कभी भी लापरवाही ना बरतें हमेशा सतर्क रहें. जी हां हम जो खबर आपको बताने जा रहे हैं वो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिनके घर में बिजली का कनेक्शन है. बिहार के गया जी में पंखे में आए बिजली के करंट से एक महिला की जान चली गई.हादसा तब हुआ जब महिला पंखे की सफाई कर रही थी. इसी क्रम में अचानक उसमें बिजली का करंट आया. करंट की चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई. जहां तुरंत उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.

गया में पंखे की सफाई के दौरान करंट की चपेट में आई महिला : बिहार में पंखे की सफाई दौरान बिजली का करंट आने से महिला की जान चली गई. जानकारी के अनुसार यह घटना गया जी के गुरुआ बाजार के ऊपरडीह मोहल्ले की है. बताया जा रहा है कि ऊपरडीह मोहल्ले के कपड़ा कारोबारी डोमन प्रजापत की पत्नी 33 वर्षीय संगीता देवी पंखे की झाड़पोंछ कर रही थी. इसी क्रम में अचानक उसमें बिजली का करंट आया, जिसकी चपेट में आकर वह गंभीर रूप से घायल हो गई.

महिला को घायल हालत में अस्पताल में कराया भर्ती : घटना की जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया. परिजनों ने तुरंत उसे इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया. फिर बाद में चिंताजनक हालत में मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया.

पंखे में आया करेंट. महिला बुरी तरह झुलसी ,इलाज के दौरान हुई मौत
पंखे में आया करेंट. महिला बुरी तरह झुलसी ,इलाज के दौरान हुई मौत (ETV Bharat)

मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई मौत : मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद परिजनों में चित्कार मच गया. किसी ने पंखे की सफाई का ये अंजाम नहीं सोचा था. परिवार में मातम छा गया.

बिजली करंट से हुई मौत से सबक लेने की जरूरत : कपड़ा व्यवसाई डोमन प्रजापत की पत्नी संगीता देवी पंखे की सफाई के दौरान बिजली करंट से हुई मौत वाकई काफी दुखद है लेकिन हर किसी के लिए एक सावधान करने वाली खबर है कि बिजली के सामानों को लेकर हमेशा सतर्क रहें.

चापाकल से पानी भरते समय हादसा : बिहार के समस्तीपुर में कुछ दिनों पहले हीें करंट लगने का दर्दनाक मामला सामने आया था. जहां विभूतिपुर थानाक्षेत्र के डीह बोरिया गांव में चापाकल से पानी भरने के दौरान अचानक करंट आने से एक महिला की मौत हो गई जबकि परिवार के तीन लोग उसे बचाने में बुरी तरह झुलस गए थे.

