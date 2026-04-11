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बागपत: आवारा कुत्तों को पकड़ने आई पालिका टीम से भिड़ी महिला, पिंजरे से कराई आजाद

शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है.

आवारा कुत्तों के लिए पालिका टीम से भिड़ी महिला
आवारा कुत्तों के लिए पालिका टीम से भिड़ी महिला (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 7:04 PM IST

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बागपत: जनपद में नगर पालिका द्वरा कुत्ता पकड़ो अभियान के दौरान, उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब एक महिला आवारा कुत्तों को बचाने के लिए सीधे पालिका की टीम से भिड़ गई और तीखी बहस के बाद स्ट्रीट डॉग्स को पिंजरे से आजाद करा दिया.

जानकारी के मुताबिक, शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक के बीच नगर पालिका द्वारा शनिवार को चलाए जा रहे 'स्वान रेस्क्यू अभियान' को उस वक्त कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जब भजनपुरा मोहल्ले में एक महिला कुत्तों को बचाने के लिए टीम से भिड़ गई. लगभग घंटो हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद नगर पालिका की टीम को बैरंग वापस लौटना पड़ा और पकड़े गए कुत्तों को आजाद करना पड़ा.

महिला और पालिका कर्मचारियों के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई, महिला ने टीम को स्पष्ट चेतावनी दी कि वे दोबारा इस मोहल्ले में न आएं. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, महिला की जिद और कुत्तों के प्रति उसके लगाव को देखते हुए कर्मचारियों को पीछे हटना पड़ा और टीम को पकड़े गए कुत्तों को पिंजरे से आजाद करना पड़ा, तब जाकर महिला शांत हुई.

इस घटना के बाद से शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर चर्चा तेज हो गई है. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (EO) केके भड़ाना ने मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, "शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है. कुछ स्थानों पर विरोध की खबरें आई हैं, लेकिन जनहित में पालिका का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.


भजनपुरा में हुई इस घटना ने स्थानीय निवासियों को दो गुटों में बांट दिया है. जहां कुछ लोग महिला के पशु-प्रेम की सराहना कर रहे हैं, वहीं, अन्य लोगों का मानना है कि आवारा कुत्तों के कारण बच्चों और बुजुर्गों में डर का माहौल बना रहता है. फिलहाल, इस हंगामे के कारण पालिका का अभियान कुछ घंटों के लिए पूरी तरह बाधित रहा.

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