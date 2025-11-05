ETV Bharat / state

कौनहारा घाट के भूत खेली मेला में महिला ने बिहार की नई सरकार को लेकर कह दी ये बड़ी बात

मुजफ्फरपुर की महिला ने भूत खेलाने के दौरान की बात

मुजफ्फरपुर की महिला ने भूत खेलाने के दौरान की बात : कौनहर घाट के शमशान वाली इलाके में ओझा के इशारे पर भूत खेली कर रही मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक महिला जएता देवी ने बताया कि उनके शरीर में दुर्गा माता है और जब हमने उनसे पूछा और बिहार चुनाव को लेकर सवाल पूछेकि अगली सरकार किसकी बनेगी तो उनका कहना था कि जो पहले चुनाव जीता है वही जीतेगा जो पहले सरकार थी उसी की सरकार बनेगी

कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में आते हैं श्रद्धालु

कौनहर घाट में हर साल लगता है भूत खेली मेला : इस भूत खेली मेला में जहां एक ओर भूत भगाने की प्रक्रिया चल रही थी दूसरी ओर ओझा नए प्रशिक्षु ओझाओं को भी ट्रेनिंग दे रहे थे. बताया जाता है कि गंगा और गंडक के संगम स्थल पर परंपरागत तरीके से कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूतों का मेला लगता है. मान्यता है कि यहां अनुष्ठान करने से तमाम तरह के भूत प्रेतों से छुटाकारा मिलता है. यही कारण है की बड़ी संख्या में लोग गंगा और गंगा के संगम स्थल पर मौजूद घाटों और आसपास के इलाकों में झाड़ फूंक करते देखे जाते हैं.

वैशाली: परंपरागत तरीके से वैशाली के हाजीपुर स्थित कौनहारा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है .मान्यता के अनुसार कौनहार घाट, सीढ़ी घाट सहित दर्जन पर से ज्यादा घाटों पर भूत खेली मेला लगता है . जिसके लिए हजारों की संख्या में यहां ओझाओं का जमघट लगा था विभिन्न राज्यों और विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में ओझा अपने शिष्यों के साथ घाट पर पहुंचे थे.

मुजफ्फरपुर की महिला ने भूत खेलाने के दौरान की बात

कौनहर घाट में हर साल लगता है भूत खेली मेला



मेरे ऊपर दुर्गा माता है मेरे शरीर पर. सरकार दो ही है एक नीचे और एक ऊपर दो ही सरकार होता है. जो पहले चुनाव जीता है वही जीतेगा जो पहले सरकार था उसी का सरकार बनेगा. मोदी जी का सरकार बनेगा बिहार में फिर से मोदी बनेंगे"- जयता देवी, भूत खेला रही महिला.

बिहार में फिर से मोदी सरकार आएगी- जएता देवी : जएता देवी ने इसके आगे कहा कि मोदी जी की सरकार बनेगी बिहार में. बिहार में फिर से मौदी सरकार आएगी.वहीं भूत भगाने वाले ओझा अशर्फी मांझी ने कहा कि इनके ऊपर देवता है इनके ऊपर माता जगदंबा देवी हैं. उनके पास ये मामला बहुत दिनों से है ये लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं यह अपने आप ठीक हो जाएगी. इस मेले में हो रहे खास तरीके की झाड़ फूंक को देखने के लिए हाजीपुर और आसपास के शहरों से भी लोग पहुंचते हैं.

कौनहारा घाट सहित दर्जन भर घाटों पर हर साल लगता है भूतों का मेला

भूते खेली मेला को लेकर लोगों का है कहना :इस मेले को देखने आए एक स्थानीय पेशेवर डॉक्टर से भी हमने बात कि डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि आस्था का यह बहुत बड़ा मेला है जिसमें बहुत दूर-दूर से श्रद्धालु आते हैं. मैं मैं हाजीपुर से आया हूं . कुछ लोगों ने यहां बताया कि अभी गंगा स्नान मेला लगा है तो मैं इस मेल को देखने यहां आया और देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो यहां भूत खेली कर रहे हैं जिसमें ज्यादात्तर महिलाएं है,.

हाजीपुर के इस मेले में दूर-दूर से आते हैं लोग

हाजीपुर के इस मेले में दूर-दूर से आते हैं लोग :डॉक्टर ने कहा हम लोगों को यकीन नहीं होता है कि भूत होता है लेकिन परंपरा चली आ रही है बहुत सारे लोगों का मानना है मैं यहां आकर लोगों को भूतों से मुक्ति मिलती है. यहां बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं गंगा नदी के किनारे पूजा पाठ करते हैं पूजा पाठ करके लौटते हैं. अपनी-अपनी जो मन्नतें होती है उसको यहां आकर उतारते हैं.



