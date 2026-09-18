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महिला को डराकर ठगी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे, फोटो वायरल करने की दी थी धमकी

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Photo Credit; ETV Bharat )

​बहराइच : जनपद में ठगी का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में वजन घटाने के नाम पर एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें ली गईं, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूल लिए गए. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. ठगी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे (Video Credit; ETV Bharat) एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 16 सितंबर को पीड़िता के पति ने दरगाह शरीफ थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोतवाली नगर क्षेत्र के फत्तेपुरा (निकट डालमियां धर्मशाला) निवासी हिमांशु तायल उर्फ शमी पुत्र सुभाष तायल ने खुद को महिला बताकर सोशल मीडिया के जरिए उसकी पत्नी से संपर्क किया, फिर वजन कम कराने का झांसा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें मांग लीं.