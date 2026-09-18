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महिला को डराकर ठगी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे, फोटो वायरल करने की दी थी धमकी

आरोपी के पास से भारी मात्रा में कैश, आपत्तिजनक फोटो युक्त मोबाइल और बाइक बरामद

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:49 PM IST

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​बहराइच : जनपद में ठगी का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां थाना दरगाह शरीफ क्षेत्र में वजन घटाने के नाम पर एक महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें ली गईं, फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर लाखों रुपये वसूल लिए गए. पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

ठगी करने वाला शातिर चढ़ा पुलिस के हत्थे (Video Credit; ETV Bharat)

एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि 16 सितंबर को पीड़िता के पति ने दरगाह शरीफ थाने में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोतवाली नगर क्षेत्र के फत्तेपुरा (निकट डालमियां धर्मशाला) निवासी हिमांशु तायल उर्फ शमी पुत्र सुभाष तायल ने खुद को महिला बताकर सोशल मीडिया के जरिए उसकी पत्नी से संपर्क किया, फिर वजन कम कराने का झांसा देकर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें मांग लीं.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके बाद आरोपी ने उन तस्वीरों को इंटरनेट पर वायरल करने और उसके नाबालिग बेटे को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और महिला से पैसे की मांग शुरू कर दी. परेशान पीड़िता ने उसे किस्तों में 5 लाख 20 हजार रुपये भेज दिए. उसके बाद आरोपी 10 लाख रुपये और मांगने लगा.

शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके थानाध्यक्ष अमितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दो पुलिस टीमों का गठन किया. 17 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रेलवे स्टेशन बहराइच के पास घेराबंदी कर आरोपी हिमांशु तायल को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान उसके पास से 1 लाख रुपये नकद और दो मोबाइल फोन बरामद हुए, जिनकी जांच में पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें पाई गईं.

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पुलिस गिरफ्त में आरोपी और बरामद सामान (Photo Credit; ETV Bharat)

आरोपी की निशानदेही पर उसके फत्तेपुरा स्थित मकान से 1 लाख 50 हजार रुपये कैश, ब्लैकमेलिंग के पैसों से खरीदे गए घरेलू सामान और बाइक बरामद हुई है. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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