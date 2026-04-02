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दोगुना मुनाफा का लालच देकर महिला से 9.13 लाख की ठगी, पुलिस ने 7.05 लाख वापस कराए

कल्याणपुर थाना प्रभारी डॉ. सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि साइबर टीम की मदद से यह रकम वापस कराई गई है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 5:17 PM IST

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कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में निवेश पर दोगुना मुनाफा देने का लालच देकर एक महिला से 9.13 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत के बाद सक्रिय हुई पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7.05 लाख रुपये वापस करा दिए हैं.

5 फरवरी को महिला को आई थी काॅल : देवी सहाय नगर निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 फरवरी को उनके पास एक इंटरनेशनल नंबर से कॉल आई थी. कॉल करने वाले व्यक्ति ने खुद को निवेश सलाहकार बताते हुए कम समय में रकम दोगुनी करने का झांसा दिया. भरोसा दिलाने के बाद उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ दिया गया, जहां लगातार निवेश के लिए प्रेरित किया जाता रहा.

खातों में ट्रांसफर की रकम : आरोपियों के झांसे में आकर महिला ने अलग-अलग खातों में कई बार में कुल 9.13 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए. कुछ समय बाद जब उन्हें कोई रिटर्न नहीं मिला और संपर्क करने की कोशिश की तो कॉल रिसीव नहीं हुई. तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने कल्याणपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से शुरू की जांच : मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद से जांच शुरू की. जांच के दौरान जिन खातों में पैसा भेजा गया था, उन्हें ट्रैक कर धनराशि को होल्ड कराया गया. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7.05 लाख रुपये सुरक्षित कर लिए, जिसे बाद में पीड़िता को वापस कर दिया गया.

कल्याणपुर थाना प्रभारी डॉ. सुमेध मिलिंद जाधव ने बताया कि साइबर टीम की मदद से यह रकम वापस कराई गई है.

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