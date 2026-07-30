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दिल्ली के केशवपुरम में महिला सहकर्मी के सिर में गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार

प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी और 20 वर्षीय मृतका एक ही इमारत में कार्यरत थे।

दिल्ली में खौफनाक वारदात
दिल्ली में खौफनाक वारदात (Photo- ANI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 30, 2026 at 9:10 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में बुधवार रात एक जिम में काम करने वाली 20 वर्षीय युवती की कथित तौर पर उसके सहकर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. साथ ही आरोपित की तलाश में छापेमारी कर रही है.

पुलिस जांच के अनुसार, मृतका और आरोपी 23 वर्षीय सौरभ एक ही बिल्डिंग में काम करते थे. सौरभ पिछले करीब तीन महीनों से उसी बिल्डिंग में केयरटेकर के रूप में कार्यरत था, जबकि मृतिका वहां काम करने आती थी. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, सौरभ किसी बहाने से युवती को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर बने एक कमरे में ले गया. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ. इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि युवती खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

मृतका के पिता का बयान (ETV Bharat)

सूचना मिलते ही केशवपुरम थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. इस वारदात से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. मृतका के पिता ने बताया बेटी यहां काम करती थी तीन साल से ओर रोज की तरह हम शाम को कॉल करते तो फोन उठाती थी पर अचानक आज नहीं उठाई. हमें पता चला उसे किसी ने गोली मार दी.

डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि इस केस संबंध में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है. जांच अभी जारी है. आरोपी सौरभ फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे की असली वजह जानने का प्रयास कर रही है.

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