बिहार में शाॅट सर्किट से घर में लगी आग, महिला की जिंदा जलकर मौत
गया में भीषण आग लग गई. इसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई. पढ़ें खबर.
Published : May 19, 2026 at 4:07 PM IST
गया : बिहार के गया में आग लगने से घर में फंसी एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई. यह दर्दनाक घटना गया जिले के रोशनगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई है. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी. आग की लपटें अचानक इतनी तेज हुई कि आग बुझाने के लिए अग्निशामक दस्ते को घंटों तक अभियान चलाना पड़ा.
गया में महिला की जिंदा जलकर मौत : बताया जाता है कि कुबड़ी गांव में मंगलवार को कैलाश साव के घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. आग लगने की घटना के बाद जब तक कोई कुछ समझ पाता, आग की लपटें इतनी तेजी से फैली कि पूरा घर चपेट में आ गया. इस दौरान घर में एक महिला फंस गई और जिंदा जलकर उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
घर से नहीं निकल पायी महिला : मृत महिला की पहचान कुबड़ी गांव के रहने वाले कैलाश साव की पत्नी चमेली देवी (55 वर्ष) के रूप में की गई है. ग्रामीणों का कहना है कि जब आग लगी चमेली देवी घर से बाहर निकलने में सफल नहीं हो सकी, जिससे उसकी मौत हो गई. आगलगी की घटना के बाद गांव में घंटों अफरा-तफरी का माहौल रहा. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.
दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू : घटना की जानकारी के बाद रोशनगंज पुलिस और अग्निशामक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची. दमकल की टीम ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. हालांकि घर में आग में फंसी महिला को अग्निशमन की टीम बचा नहीं सकी. करीब 2 घंटे के अभियान के बाद आग पर काबू पाया गया.
''कुबड़ी गांव में आगलगी की घटना में एक महिला की मौत हो गई है. पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. आगलगी की घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है. पुलिस की अग्रतर कार्रवाई चल रही है.''- अन्नु राजा, रोशनगंज थानाध्यक्ष
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